Тигипко считает, что в Москве и Вашингтоне его недооценивали

Лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает, что накануне первого тура выборов Президента Украины в России и США его недооценивали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО, который занял третье место по результатам первого тура выборов Президента Украины, сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, когда выдвигался и шел на выборы, то сделал две поездки, я был в Вашингтоне и Нью-Йорке и в Москве. В Вашингтоне и Нью-Йорке, могу сказать, и там, и там меня немножко недооценили. И там, и там ко мне вроде бы отнеслись с уважением, но думали, как, наверное, о чудаковатом таком предпринимателе, бизнесмене, который решил попытать счастья», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он добавил, что недооценивали его и в Москве. Между тем, по его словам, со временем с российской стороны произошла трансформация отношения к нему, и он дошел до главы Администрации Президента России. «Мы переговорили, и мне нравится за последнее время именно такой, действительно, более прагматичный, взгляд (на отношения с Украиной - УНИАН)», - отметил С.ТИГИПКО.

Отвечая на вопрос о том, встречался ли он уже с новым послом России в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ, С.ТИГИПКО ответил отрицательно. «Нет. Он только приехал. Я думаю, что сейчас ему немножко не до меня», - сказал он и добавил, что до этого у него были хорошие отношения с экс-послом РФ в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ. «Мы с ним буквально два дня назад опять встречались. Он приезжал сюда. Поэтому, я думаю, встретимся с господином ЗУРАБОВЫМ, будем хорошо общаться», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом С.ТИГИПКО подтвердил информацию о том, что недавно он ездил в Россию (г. Сочи), где встречался с высшим руководством РФ. Однако он отказался комментировать результаты своих контактов. «Вот если российские политики начнут что-то говорить, тогда и я, может быть, буду говорить. В Сочи действительно был», - сказал С.ТИГИПКО.