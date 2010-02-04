На экс-судью Зварича упал потолок камеры Львовского СИЗО

Адвокаты экс-председателя Львовского административного апелляционного суда Игоря ЗВАРИЧА заявляют об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного, который голодает уже две недели, а также об опасных условиях содержания экс-судьи под стражей.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-секретаря адвокатов экс-судьи И.ЗВАРИЧА Татьяны ТУРЧИНОЙ.

Как утверждается в сообщении, «в ночь на 3 февраля около второго часа ночи в камере ЛСИ, где содержится под стражей Игорь ЗВАРИЧ, обвалился потолок - глыба камня, кирпича, дерева и цемента размером приблизительно 1,5 х 0,5 метра рухнула около лежаков, на которых спали заключенные».

Также Т.ТУРЧИНА опровергает сообщение некоторых СМИ, что И.ЗВАРИЧ, объявив голодовку, получает продукты от родственников.

«Экс-судья Игорь ЗВАРИЧ, который находится во Львовском СИЗО, продолжает голодовку, которую начал 20 января. На данный момент И.ЗВАРИЧ не употребляет ничего, кроме воды. Он отказался от любой медицинской помощи со стороны медицинских работников СИЗО, направленной на искусственную поддержку состояния здоровья, которое уже и так ослаблено пятнадцатидневной голодовкой», - отмечается в сообщении.

«Или мои законные требования будут выполнены, или я умру от голода, и своей смертью привлеку внимание к нарушениям прав человека, гражданина Украины, обвиняемого в этой сфабрикованном должностными лицами Генпрокуратуры политическому делу, инициированному и контролируемому Президентом Украины В.ЮЩЕНКО с помощью председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Это не шантаж, это вынужденные, вызванные полным беззаконием власти Украины в лице указанных мною должностных лиц действия человека, которого безосновательно, из чувства страха, упрятали в тюрьму», - заявил И.ЗВАРИЧ, слова которого цитирует Т.ТУРЧИНА.

В сообщении также акцентируется на том, что состояние И.ЗВАРИЧА ежедневно ухудшается. С начала голодовки он потерял 6 кг веса.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного против И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела в отношении него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола и беззакония» высокопоставленных должностных лиц: Президента Виктора ЮЩЕНКО, генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.