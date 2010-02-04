Алчевский меткомбинат в январе сократил производство на 14,7%
11:37, 04 февраля 2010Разное
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Украина. В январе 2010 года Алчевский металлургический комбинат сократил производство готового проката, по предварительным данным, на 14,7% по сравнению с январем 2009 года.
Комментарий. Показатель выглядит достаточно странно, если учесть, что «коллеги» предприятия в январе наращивали объемы производства. Во многом сыграла роль специфика производства на комбинате.
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