Тимошенко будет «поднимать людей»

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в случае победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах с использованием фальсификаций намерена «поднимать людей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли ожидать нового Майдана в случае победы на выборах ее конкурента.

«Если нам не удастся в организационном порядке обеспечить сохранение честного волеизъявления людей, честного итога этого волеизъявления, мы будем поднимать людей. В этом нет никаких сомнений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.