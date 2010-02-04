ГЛАВНОЕ на 4 февраля (день)

Хроника дня

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Экономика

Президент оценивает падение ВВП Украины в 2009 г. в 15%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) в 2009 году на уровне 15%.

Об этом глава государства заявил сегодня во время совместного заседания, которое прошло в Национальном банке Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день объем невозвращенного налога на добавленную стоимость составляет 25 млрд. грн., а на 1 января т.г. эта цифра была на уровне 22 млрд. грн. При этом, год назад эта сумма составляла 7,9 млрд. грн.

Также Президент сообщил, что уровень авансовых налоговых платежей на сегодняшний день составляет 12 млрд. грн.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что реальный дефицит государственных финансов на сегодня составляет около 80 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз, по сравнению с прошлогодним октябрьским прогнозом, по падению ВВП Украины в 2009 году на 0,5% - до 14,5%.

Напомним, что в октябре 2009 г. ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины по итогам 2009 год с 10% (майский прогноз) до 14%. Тогда ЕБРР улучшил динамику роста ВВП Украины в 2010 году с 0% до 3%.

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9% соответственно.

Бюджет на 2009 год был рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Финансы

Финучреждениям запрещено поднимать проценты по кредитам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон, который запрещает финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 января.

Закон предусматривает внесение дополнений в Гражданский кодекс Украины и Закон “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, в соответствии с которыми наряду с банками, также и другим финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.

Транспорт

Аэропорты «Борисполь», «Донецк» и «Львов» получат 155 млн. грн.

Кабинет Министров Украины в 2010 году выделит из Стабилизационного фонда на развитие аэропортов «Борисполь», «Донецк» и «Львов» почти 155 млн. грн. в рамках подготовки к Евро-2012.

Об этом говорится в постановлении правительства №73 от 28 января 2010 года, размещенном на сайте Кабмина.

В частности, на развитие аэропорта «Донецк» будет выделено 90 млн. грн., на развитие международного аэропорта «Борисполь» – 43 млн. 580 тыс. грн., на развитие международного аэропорта «Львов» – 21 млн. грн.

Строительство

На реконструкцию НСК «Олимпийский» выделят 250 млн. грн.

Кабинет министров Украины выделит 250 млн. грн. на реконструкцию НСК «Олимпийский» в этом году.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№73 от 28 января т.г.), размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, данным постановлением были внесены изменения в постановление КМУ (№36 от 20 января т.г.), которым предусматривалось в 2010 году выделить на реконструкцию спорткомплекса 50 млн. грн.

Связь

12 областей Украины могут принимать телесигнал в цифровом формате

Сегодня 12 областей Украины могут принимать телесигнал в цифровом формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, открывая в Кабинете министров совещание - презентацию по внедрению цифрового телевидения в Украине.

По словам А.ТУРЧИНОВА, эта тема является интересной для всех граждан, которые смотрят телевидение. По его словам, сегодня всем понятно, что информационные технологии являются настоящим и будущим, и те страны, которые ими завладели, имеют возможность серьезно развиваться.

Первый вице-премьер заявил, что Украина не должна оставаться в стороне этого процесса. Он отметил, что одним из показателей является переход к цифровому телевидению. А.ТУРЧИНОВ напомнил, что согласно утвержденным планам этот процесс должен быть завершен до 2015 года. Однако уже сегодня, подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, в 12 областях Украины граждане могут принимать телесигнал в цифровом формате.

Как заметил А.ТУРЧИНОВ, при этом сигнал поступает прямо, без «каких-либо посредников, без декодеров». По его словам, все технологии были разработаны украинскими учеными и все оборудование изготовлено украинскими компаниями.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн./долл., продают – по 8,13 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 3 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,11 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6%, по сравнению со 3 февраля, и сегодня составляет 11,19 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,36 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,10-11,25 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,45 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 февраля, повысился на 0,5% и составляет в среднем 0,2638 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2062-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,07 грн./долл., продажи – 8,13 грн./долл. Курс понизился на 0,2% со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,10 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6%, по сравнению с 3 февраля, и сегодня составляет 11,20 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 11,35 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,13-11,25 грн./евро, по продаже – в пределах 11,27-11,45 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 февраля почти не изменился и сегодня составляет 0,2606/0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2062-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,188878, к российскому рублю – 0,2678.