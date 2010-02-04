Янукович планирует находиться на посту Президента 10 лет

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что рассчитывает на два пятилетних срока своего пребывания на посту главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кривом Роге Днепропетровской области. «Я рассчитываю на 10 лет», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что стратегия реализации его президентской программы, целью которой является всестороннее развитие государства, вхождение Украины в двадцатку самых мощных стран мира, подъем уровня жизни людей, возобновление и повышение международного авторитета государства, рассчитана до 2020 года.

«Я буду на посту Президента пытаться работать так, чтобы через 5 лет не было стыдно смотреть людям в глаза», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на уточняющий вопрос, как ему удастся быть переизбранным на второй срок в случае победы на нынешних президентских выборах.