Тимошенко: В Раде фактически создана новая коалиция

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Верховной Раде фактически создана новая коалиция, которая и поддержала 3 февраля законопроект об изменениях в закон о выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"Вчера, по сути, вырисовалась коалиция Партии регионов, коммунистов и «Нашей Украины». И думаю, эта коалиция как раз и сделала свой первый успешный шаг, разрушив честные выборы Президента и поставив под угрозу честный путь развития Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый парламентом Закон «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины».

Принятым документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее две трети состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно высказывала уверенность в том, что после ее победы на президентских выборах в парламенте будет создано новое ответственное большинство, которое сможет поддержать кандидатуру Сергея ТИГИПКО на пост премьер-министра и одобрить новый Кабинет министров, созданный не на коалиционной, а на профессиональной основе.