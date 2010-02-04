Правительство проверит деятельность Черновецкого

Народный депутат Кирилл КУЛИКОВ заявляет, что Кабинет министров поручил министерствам провести комплексную проверку киевской мэрии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе К.КУЛИКОВА, который является председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, также правительство обязало председателя КГГА привести в соответствие с законодательством количество первых заместителей председателя КГГА (согласно закону «О столице Украины - городе-герое Киеве» председатель КГГА может иметь только одного первого заместителя).

«Кабинет министров должен подготовить представление Президенту Украины относительно освобождения от должности первых заместителей председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ и Дениса БАССА, действия которых привели к критическому состоянию медицинской отрасли столицы, упадку сферы социальной защиты и занятости населения, ненадлежащему управлению корпоративными правами и земельным фондом территориальной общины Киева, злоупотреблениям в сфере обеспечения киевлян жилищным фондом, критическому состоянию охраны окружающей природной среды, негативным тенденциям экономического и инвестиционного развития столицы, злоупотреблениям в сфере градостроения и архитектуры, значительным нарушениям и злоупотреблениям в сфере бюджетного законодательства, а также неподобающему уровню предоставления ритуальных и транспортных услуг в столице”, - заявил К.КУЛИКОВ.

Он сообщил, что, ввиду многочисленных жалоб субъектов ведения хозяйства относительно несоблюдения должностными лицами КГГА Конституции и законов Украины, правительство требует от профильных министерств и ведомств провести комплексную проверку Киевской городской государственной администрации с 1 по 31 марта 2010 года.

По информации К.КУЛИКОВА, Кабинет министров также обязал Министерство здравоохранения провести консультации с главными врачами лечебных заведений столицы относительно неправомерных действий руководителей КГГА, которые нарушают конституционные и законные принципы избирательного права в части свободного волеизъявления граждан, принуждая их, персонал лечебных заведений и пациентов, голосовать за одного из кандидатов в президенты.

По словам депутата, Кабмин также обратился в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку выявленным фактам злоупотреблений со стороны руководящих лиц КГГА.