Кабмин разрешил применять принцип молчаливого согласия

Кабинет министров Украины разрешил применять принцип молчаливого согласия.

Это предусмотрено постановлением правительства от 27 января 2010 г., которое размещено на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, в случае, если проходит 10 дней с момента предоставления субъектом хозяйствования разрешительных документов и он не получает положительного ответа или отказа, то приобретает право вести определенную деятельность. При этом предприниматель может вести хоздеятельность без получения разрешительного документа, а на основании копии поданных документов с отметкой даты их принятия в разрешительный орган.