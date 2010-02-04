Эксперт: для чиновников нужен переходный период

Вводя принцип молчаливого согласия, необходимо установить переходный период, чтобы чиновники, работающие в разрешительной системе, смогли освоиться с новыми правилами.

Такое мнение УНИАН высказал член Совета предпринимателей при Кабинете министров Виктор ЛИСИЦКИЙ, комментируя разрешение правительства применять принцип молчаливого согласия.

По его словам, данную норму необходимо было ввести давно. В то же время эксперт допускает, что в процессе введения данного принципа возможны ошибки чиновников, которым необходимо будет научиться быстро разбираться с разрешительными документами. «Я уверен, что будут ошибки, чиновникам необходимо дать временное пространство, чтобы они смогли освоиться с ситуацией», - отметил В.ЛИСИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря парламент принял Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине», 29 декабря его подписал Президент. Законом, в частности, вводится принцип молчаливого согласия в разрешительной системе.

27 января 2010 г. Кабинет министров принял решение ввести принцип молчаливого согласия.