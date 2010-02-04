«Регионалы» пытаются создать условия для фальсификации выборов

Бывшая содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН заявляет, что Партия регионов опять, как и в 2004 году, пытается создать условия для фальсификации выборов. Об этом идет речь в заявлении Х.СЕВЕРИНСЕН, которое есть в распоряжении «Главреда».

«Я хочу призвать Президента Украины, как гаранта Конституции, наложить вето на упомянутые изменения, и призываю другие политические силы Украины воздержаться от внесения в последнюю минуту в закон о выборах изменений, у которых нет широкой межпартийной поддержки», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», принятый ВР 3 февраля.

Этим документом из закона изъято положение, по которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата), по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.