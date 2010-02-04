Главное на 4 февраля (вечер)

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в январе этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Рассчитались в полном объеме. Подтверждение банка-корреспондента о поступлении денег получено», - сказал он.

При этом представитель пресс-центра отметил, что в январе компания закупила 2,5 млрд. куб. м российского газа, не уточнив сумму платежа.

В «Газпроме» подтверждают оплату НАК «Нафтогаз Украины» январских поставок газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Оплату подтверждаем. Деньги пришли», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ не назвал точную сумму, однако отметил, что оплачен весь объем газа, который был поставлен в Украину.

НКРЭ приостановила действие своего постановления от 29 октября 2009 г. №1234, которым уточняется дифференциация потребителей электроэнергии по классам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии, со ссылкой на постановления №92 и №93, принятые регулятором 1 февраля т.г.

Согласно сообщению, действие регуляторного акта остановлено в связи с многочисленными обращениями потребителей электроэнергии, и с целью недопущения ухудшения расчетов на энергорынке.

Как сообщал УНИАН, приостановленным постановлением НКРЭ внесла изменения в порядок определения классов потребителей электроэнергии, исключив из него пункт, позволявший потребителям, которые берут электроэнергию непосредственно с шин электростанций, автоматически приравниваться к потребителям I класса.

С просьбой отменить указанное постановление выступил Украинский союз промышленников и предпринимателей.

По мнению УСПП, данное решение регулятора в условиях кризиса существенно ухудшает финансовое положение предприятий. В частности, из-за перевода таких потребителей на второй класс, по данным УСПП, прогнозируется, что их суммарные расходы на электроэнергию в 2010 году вырастут на 400 млн. грн.

При принятии приостановленного решения НКРЭ отмечала, что действовавшая до этого редакция порядка определения классов делала невозможной однозначную трактовку подпункта о приравнивании к потребителям первого класса потребителей, присоединенных к шинам электростанций, а также к шинам подстанций электрической сети напряжением 220 кВ и выше, независимо от степени напряжения в точке продажи электрической энергии электроснабжающей организацией потребителю.

В связи с этим, отмечала комиссия, отдельные потребители, питавшиеся непосредственно от шин ТЭЦ на уровне напряжения 6(10) кВ, в судебном порядке добились права потреблять электроэнергию по квалификационному уровню, который отвечает уровню потребителей I класса напряжения, в любой период года, независимо от сезонной составляющей работы ТЭЦ.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) снизил предельный уровень ставок по своим депозитным сертификатам.

Так в сообщении НБУ о проведении сегодняшнего тендера указывается, что предельный размер процентной ставки по привлечению средств сроком на 4 дня, по сравнению с предыдущим размещением снижен, с 2% до 1% годовых, на 7 дней – с 6% до 5%, на 14 дней – с 8% до 7%, на 29 дней – с 9% до 8%.

Последний раз НБУ размещал сертификаты с такой срочностью 28 января т.г. А вчера депозитные сертификаты предлагались сроком на 2 дня под 2% годовых, на 7 дней – под 6% годовых.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в январе 2010 года сократился на 2% и по состоянию на 1 февраля 2010 года составил 4,216 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 4 февраля 2010 года количество участников Фонда составило 169 (на 1 января т.г. – 172), количество временных участников – 11 (на 1 января т.г. – 12).

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков: «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0615/8,0765, к 12:00 цены упали 8,0330/8,0460. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0265/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2651/88, к 12:00 сузился спрэд 0,2670/75. К закрытию цены снизились 0,2666/70. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1675 (+0,3100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3830/1,3900. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1660/11,1890, к 12:00 цены ушли вниз 11,1185/11,1380. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,1125/11,1235.

Разные новости

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0615/8,0765, к 12:00 цены упали 8,0330/8,0460. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0265/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2651/88, к 12:00 сузился спрэд 0,2670/75. К закрытию цены снизились 0,2666/70. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1675 (+0,3100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3830/1,3900. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1660/11,1890, к 12:00 цены ушли вниз 11,1185/11,1380. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,1125/11,1235.

Народный депутат Кирилл КУЛИКОВ заявляет, что Кабинет министров поручил министерствам провести комплексную проверку киевской мэрии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе К.КУЛИКОВА, который является председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, также правительство обязало председателя КГГА привести в соответствие с законодательством количество первых заместителей председателя КГГА (согласно закону «О столице Украины - городе-герое Киеве» председатель КГГА может иметь только одного первого заместителя).

«Кабинет министров должен подготовить представление Президенту Украины относительно освобождения от должности первых заместителей председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ и Дениса БАССА, действия которых привели к критическому состоянию медицинской отрасли столицы, упадку сферы социальной защиты и занятости населения, ненадлежащему управлению корпоративными правами и земельным фондом территориальной общины Киева, злоупотреблениям в сфере обеспечения киевлян жилищным фондом, критическому состоянию охраны окружающей природной среды, негативным тенденциям экономического и инвестиционного развития столицы, злоупотреблениям в сфере градостроения и архитектуры, значительным нарушениям и злоупотреблениям в сфере бюджетного законодательства, а также неподобающему уровню предоставления ритуальных и транспортных услуг в столице”, - заявил К.КУЛИКОВ.

Он сообщил, что, ввиду многочисленных жалоб субъектов ведения хозяйства относительно несоблюдения должностными лицами КГГА Конституции и законов Украины, правительство требует от профильных министерств и ведомств провести комплексную проверку Киевской городской государственной администрации с 1 по 31 марта 2010 года.

По информации К.КУЛИКОВА, Кабинет министров также обязал Министерство здравоохранения провести консультации с главными врачами лечебных заведений столицы относительно неправомерных действий руководителей КГГА, которые нарушают конституционные и законные принципы избирательного права в части свободного волеизъявления граждан, принуждая их, персонал лечебных заведений и пациентов, голосовать за одного из кандидатов в президенты.

По словам депутата, Кабмин также обратился в Генеральную прокуратуру с требованием дать правовую оценку выявленным фактам злоупотреблений со стороны руководящих лиц КГГА.

(УНИАН)