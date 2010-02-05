Анонс на 5 февраля

Шевченковский районный суд г. Киева рассмотрит административный иск Виталия Кличко об отмене распоряжений КГГА от 31.08.09 № 978-981 об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

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Прес-конференція: "Компанія «Еконія», що є власником торгової марки «Малятко» (питна дитяча негазована вода) повідомляє про призупинення роботи підприємства у зв’язку з рейдерським захопленням території заводу, яке відбулося вранці 4 лютого 2010 року". Участники: Президент компании «Экония» - Варагаш Ирина, глава правления компании «Экония» - Денисенко Алексей, Юрист компании «Экония» - Скляренко Александр, Исполнительный директор антирейдерского союза предпринимателей – Семидидько Андрей.

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Круглый стол на тему: "Причины и прогнозы роста цен на продукты питания в Украине". Вопросы: политические причины роста цен на продукты питания; экономические причины роста цен на продукты питания; прогнозы динамики роста цен на продукты в 2010 году; возможные методы регулирования цен на продукты питания.

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Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии заместителей министра труда и социальной политики. В 13-40 состоится брифинг первого зам.министра труда и социальной политики Павла Розенко и зам.министра Елены Горячей для представителей СМИ на тему: „Итоги 2009 года и приоритетные направления социальной политики на 2010 год”.

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Пресс-конференция на тему: «Санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитного излучения нуждаются в изменениях!» Приглашены: Олег Соболев, исполнительный директор Ассоциации участников рынка беспроводных сетей передач данных (Wireless Ukraine); Владимир Загородный, первый зам.председателя Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Сергей Колобов, глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи; Вадим Коновалов, зам.начальника ГУ связи, информатизации и защиты информации КГГА, начальник управления телекоммуникаций и связи; Владимир Бабенко, зам.начальника управления телекоммуникаций и связи, начальник отдела телекоммуникационного обеспечения и развития связи КГГА; представитель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

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