Курс НБУ на 05.02.10

Официальный курс НБУ на 05.02.10100 USD – 800.1200 (4 февраля – 800.1200) 100 EUR – 1107.9262 (4 февраля – 1118.8878) 10 RUR – 2.6666 (4 февраля – 2.6780) Учетные курсы банковских металлов на 05.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88213.23 (4 февраля-89493.42) 961 XAG 10 Серебро-1290.59 (4 февраля-1343.40) 962XPT10Платина-124018.60(4 февраля-126899.03) 964XPD10 Палладий-34405.16(4 февраля-35685.35)

Официальный курс НБУ на 05.02.10 100 USD – 800.1200 (4 февраля – 800.1200) 100 EUR – 1107.9262 (4 февраля – 1118.8878) 10 RUR – 2.6666 (4 февраля – 2.6780) Учетные курсы банковских металлов на 05.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-88213.23 (4 февраля-89493.42) 961 XAG 10 Серебро-1290.59 (4 февраля-1343.40) 962XPT10Платина-124018.60(4 февраля-126899.03) 964XPD10 Палладий-34405.16(4 февраля-35685.35)

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