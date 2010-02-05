ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Пользователям платежных терминалов придется платить больше», в котором пишет - eкраинские мобильные операторы ужесточают правила работы с платежными системами. Это напрямую отразится на кошельках простых абонентов…

http://delo.ua/biznes/rynki/polzovateljam-platezhnyh-terminalov-pridetsja-platit-bolshe-136970/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Металлурги и иностранные инвесторы поддержали курс гривни» пишет – укрепление гривни во второй половине недели было связано с ростом продаж инвалюты метпредприятиями, а также нерезидентами в связи с покупкой последними гособлигаций…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-metallurgi-i-inostrannye-podderzhali-kurs-grivni-136969/

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«Дело» в материале «Дресс-код для банкира» пишет – издание выяснило, какие требования выставляют банки к внешнему виду своих сотрудников…

http://delo.ua/dengi/banki/dress-kod-dlja-bankira-136974/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Банки испугались нового» пишет – политическое вмешательство стало угрозой номер один для банков многих стран мира, выяснили аудиторы PricewaterhouseCoopers (PwC) у 450 крупнейших финансовых игроков. Политический риск впервые вошел в топ-30 ключевых рисков за 15 лет исследований и сразу вышел на лидирующие позиции. На втором месте оказался кредитный риск, на третьем – госрегулирование. Украинские банкиры ожидают, что эти риски усилятся в Украине независимо от итога президентских выборов, тогда как иностранные банки надеются на отмену запрета кредитования населения в валюте…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1316398

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «В глухом угле» пишет – государственные генерации в этом году ожидает глубокий кризис – дефицит энергетического угля в стране, по прогнозам НАК "Энергетическая компания Украины" (НАК ЭКУ), превысит 1,5 млн. т. К этому привело как увеличение потребления угля металлургией, так и снижение объемов его добычи ГП "Уголь Украины". В результате НАК ЭКУ вынуждена переходить на газ, что сделает работу монополии убыточной…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1316407

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Издание «Экономические известия» в материале «Канада отгораживается» пишет - 2 февраля Канадский трибунал по международной торговле объявил об установлении фактов демпинга со стороны украинских производителей при импорте в Канаду горячекатаного листа из углеродистой стали и высокопрочного листа из низколегированной стали. Обнаруженные факты хоть и не нанесли прямой ущерб, но несут угрозу канадским производителям, считают за океаном. Детали, которые привели к подобным выводам, трибунал планирует огласить 17 февраля…

http://eizvestia.com/markets/full/4190036

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Также «Экономические известия» в публикации «Города прощаются с трамваями» пишут - одним из приоритетов властей в преддверии Евро-2012 должно стать обновление парков городского электротранспорта. Однако вместо этого города возвращаются к практике закупки за рубежом подержанной техники, которую списали по истечении срока службы в странах Восточной и Центральной Европы. Кроме тесных аэропортов и разбитых дорог, желающих посетить Украину во время футбольного чемпионата иностранцев, похоже, ждет еще один культурный шок: состояние общественного транспорта…

http://eizvestia.com/markets/full/4190026

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«Газета по-киевски» в материале «Фаина»: год спустя» пишет – год назад, 5 февраля, сомалийские пираты освободили из плена моряков с судна «Фаина», получив выкуп в размере $3,2 млн. Издание выясняло, чем сейчас занимаются освобожденные из плена моряки. Кто-то из них опять в море, кто-то на берегу и до сих пор не излечился…

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/04/150529.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В гололеде виноваты старая техника и ленивые дворники» пишет – под занавес зимы городские власти наконец поняли, почему не смогли справиться со снегопадами. Город стал заложником устаревшей техники и ленивых дворников. Ведь, как оказалось, по количеству людей с лопатой и снегоуборочной техники на 1 кв. км мы опережаем «снежные» города. В других столицах, например, Хельсинки и Стокгольме, как оказалось, нет такой армии людей с лопатами. Весь удар берет на себя техника, которая работает намного быстрее. Пока один киевский трактор расчистит одну улицу, в Хельсинки машина успеет вычистить три…

http://www.segodnya.ua/news/14113032.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Каким будет курс доллара после 7 февраля…» подает три сценария развития ситуации на валютном рынке после 7 февраля – второго тура выборов президента. Пора выбирать «манеру» поведения…

https://economics.unian.net/rus/detail/35521

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В 2010 году ситуация в АПК резко не изменится...» подает интервью руководителя группы экспертов ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Владимира Лапы

https://economics.unian.net/rus/detail/35609

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Нет обменникам» пишет – с российских улиц могут исчезнуть обменные пункты, предупреждает ЦБ. Их сложно контролировать, они мешают жить банкам и обманывают клиентов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/05/224843

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Издание «Известия» в публикации «Деньги прячут в стены» пишет – Всероссийский центр изучения общественного мнения заглянул одновременно и в кошельки, и в головы россиян. Социологи выяснили, на что россияне собираются тратить деньги в 2010 году. Сильнее всего хочется обновить жилье. Не купить, конечно (это могут себе позволить лишь 3%), а, как минимум, отремонтировать. Красить и белить собирается каждый четвертый. А самое интересное, что люди все более трезво оценивают свои силы…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138184/

(УНИАН)