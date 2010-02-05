Изменения в закон о выборах Президента вступили в силу

Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины” по организации работы избирательных комиссий вступил в силу.

Этот закон сегодня опубликован в парламентской газете “Голос Украины” (№ 20 (4470).

Изменения к закону о выборах главы государства Верховная Рада Украины приняла 3 февраля, Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал их 4 февраля.

За принятие этого документа проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале. Закон поддержали 172 депутата из фракции Партии регионов, один – из БЮТ, 29 – из НУ-НС, 27 – из фракции КПУ и 4 внефракционных депутата.

Принятые изменения к закону о выборах были внесены депутатом от Партии регионов, первым заместителем председателя парламента Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Этим документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по предоставлению председателя соответствующего областного совета.

Если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата) по предоставлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.

Премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО после принятия этого закона заявила, что он делает выборы фальшивыми, нечестными и неконтролированными. Она отметила, что “это сделано потому, что Виктор ЯНУКОВИЧ не верит в свою победу, и только через фальсификацию хочет получить результат”.

Она также обратилась к Президенту Украины Виктор ЮЩЕНКО с просьбой не подписывать этот документ. “Если он ощущает, что он является гарантом Конституции, если он чувствует, что он несет ответственность за продолжение развития демократии в нашем государстве, – на этот закон нужно срочно наложить вето. Если вето не будет наложено, я буду считать, что Президент является участником всех этих процессов по разрушении честных выборов”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.