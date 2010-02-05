Луценко: “Регионалы” уже подтянули к Киеву 2 тыс. бойцов

И.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Партия регионов сконцентрировала на территории Киевской области около двух тысяч бывших сотрудников силовых и охранных структур.

Об этом он заявил в интервью изданию «Зеркало недели» № 4 (784) 5 - 12 февраля 2010 года.

“По нашей информации, к столице подтягиваются лица, имеющие опыт службы в силовых структурах или опыт работы в охранных структурах. Их оплата достигает 50 долларов в день. С пятницы мы начали профилактические мероприятия в отношении этих граждан”, - сказал он. Отвечая на вопрос, кто вербует этих людей Ю.ЛУЦЕНКО сказал: “Эти лица, скажем так, ангажированы Партией регионов”. Он отметил, что, по последней информации, 300 работников охранных структур разместили на территории детского лагеря в Киевской области, а общая их численность достигает двух тысяч.

В то же время, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, у него нет формации, что БЮТ также формирует свои отряды. “Известно, что у них своя охранная структура «Щит». Очевидно, она будет использована для поддержки порядка внутри бело-красного Майдана. В 2000-2004 годах она состояла из добровольцев, в 2006-2007 годах комплектовалась исключительно из профессионалов”, - сказал он.

И.о. министра отметил, что настораживает не сам по себе факт существования охранной структуры, поскольку она есть в любом протестном городке. “Вызывает обеспокоенность то, что Партия регионов массово рекрутирует сотрудников охранных структур. Их количество уже очевидно превышает количество, необходимое для поддержания порядка в их лагере. Можно допустить, что есть другие цели. Или они планируют организацию нескольких площадей, которые охватят весь город. Или же ставится задача парализовать деятельность определенных административных структур”, - добавил он.

В то же время и.о. министра заверил, что не допустит захвата государственных зданий со стороны не только Партии регионов, но и БЮТ. “Для меня важно не потерять уважения к себе. Симпатизирую ТИМОШЕНКО, но буду препятствовать, в рамках отведенных мне полномочий, каким-либо незаконным попыткам завоевать победу”, - сказал он.