Пожар в винницком торговом центре ликвидирован

Спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций ликвидировали пожар в винницком торговом центре «Шок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, сегодня в 8.40 в Виннице в МЧС поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге одного из крупнейших торговых центров города «Шок», что на улице Келецкой. В центр оперативно прибыли 19 пожарно-спасательных отделений.

В 11.38 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара пострадал сторож, который получил ожоги, и «скорой» был доставлен в больницу.

По предварительным данным, огнем повреждено до 10 автомобилей, которые стояли в паркинге.