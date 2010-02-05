ЕМЗ и «Метален» в январе увеличили производство готового проката на 11,4%

13:07, 05 февраля 2010
Разное
0

Украина. В январе 2010 года работающие на одной производственной площадке Енакиевский металлургический завод  и металлургическая компания «Метален»  увеличили производство готового проката на 11,4%, по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. В 2009 году Енакиевский металлургический завод  и металлургическая компания «Метален» сократили производство, теперь самое время наращивать объемы выпуска продукции и восстанавливать позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter