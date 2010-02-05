ПР подала заявки на проведение бессрочных акций

В Главное управление по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации поступили заявки от столичной организаций “Партии регионов” и ВМОО “Союз молодежи регионов Украины”, а также от Центрального избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на проведение бессрочных акций в центре Киева.

В соответствии с этими заявками, текст которых имеет УНИАН, сегодня, 5 февраля, мероприятия бессрочной акции по защите Конституционных прав начнет Союз молодежи регионов Украины возле КМУ, ВР, Секретариата Президента, ЦИК, на Европейской, Михайловской площадях, возле Высшего и Киевского апелляционного административного суда, а также заявлен Майдан Незалежности. К участию в акции предусмотрено привлечь до 50 тыс. человек.

Киевская городская организация Партии регионов подала заявку о проведении бессрочной “информационной” акции на Михайловской площади, начиная с 31 января. Количество людей, которое предусматривается привлечь, не указывается.

Избирательный штаб В.ЯНУКОВИЧА заявил о намерении провести бессрочную акцию “Украина – за честные выборы” возле здания Центральной избирательной комиссии, начиная с 8 февраля. Здесь планируется установить палатки и сцену. Заявлено, что в мероприятии примут участие до 50 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, раньше представители Партии регионов подавали заявки на проведение массовых общественных акций в центре города в период 17 января и до конца февраля. Мероприятия связаны с проведением выборов Президента Украины.

Вместе с тем, в мэрию были поданы заявки от Киевской городской организации ВО “Батькивщина” на проведение бессрочной акции в центре столицы с установлением палаток, которая также касается выборов Президента, начиная с 18 января.

Обе политсилы претендовали на проведение акций на Майдане Незалежности. Во избежание “нестандартных ситуаций” руководство города обратилось в суд с требованием ограничить проведение этих мероприятий на центральной площади города. Своим постановлением Окружной административный суд Киева удовлетворил требования КГГА и ограничил проведение массовых мероприятий какими-либо политическими силами или общественными организациями на Майдане Незалежности до 1 марта с.г.