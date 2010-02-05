ГЛАВНОЕ на 5 февраля (день)

Хроника дня

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Финансы

В Украине уменьшилась денежная масса

В Украине в январе 2010 года денежная масса снизилась на 1,5% – до 480,2 млрд. грн., монетарная база – на 2,8%, до 189,4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в январе т.г. сократился на 0,9% – до 324,7 млрд. грн., при этом депозиты физических лиц выросли на 0,3%, объем остатков кредитных вложений сократился на 2% – до 703,5 млрд. грн.

В Нацбанке отмечают, что на динамику показателей повлияло решение о начале ликвидации ООО «Укрпромбанк», объемы кредитов и депозитов которого перестали учитываться в общих показателях банковской системы.

Средневзвешенная ставка в национальной валюте по кредитам уменьшилась с 19,6% в декабре 2009 года до 17,4% в январе 2010 года. Средневзвешенная стоимость депозитов за этот период снизилась с 14% до 12,4%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась с 7% годовых в декабре 2009 года (в том числе по кредитам овернайт – 3,3%) до 6,2% (по кредитам овернайт – 2,7%) в январе 2010 года.

По данным НБУ, в январе т.г. состоялось уменьшение объема наличности вне банков на 2,5% – до 153,1 млрд. грн., что является традиционным явлением для первого месяца года. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в январе уменьшился до 31,9% по сравнению с 32,2% в декабре 2009 года.

Объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков в январе т.г. составил 1,4 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 13,1% годовых, а объем операций регулятора по мобилизации средств составил 16,6 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 7,9% годовых.

В НБУ утверждают, что операции по регулированию ликвидности позволили обеспечить равновесие на денежно-кредитном рынке и избежать избыточного роста ликвидности банков – объем корсчетов банков в январе увеличился на 0,6%, до 17,5 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в январе, составил 12,2 млрд. грн., в том числе 5,7 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

Регулятор отмечает, что динамика бюджетных средств в январе т.г. на состояние ликвидности банков существенно не влияла. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в январе увеличился на 72,7% (что в номинальном объеме составляет лишь 0,8 млрд. грн.) – до 1,9 млрд. грн.

«Альфа-Банк» (РФ) приобретет блок-пакет украинского «Альфа-Банка»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ОАО «Альфа-Банк» (Москва, Российская Федерация) на приобретение более 25% акций в ПАО «Альфа-Банк» (Киев, Украина).

Об этом говорится в пресс-релизе АМК, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в декабре прошлого года руководство российского «Альфа-Банка» заявило о намерении вернуться в состав крупнейших акционеров украинского «Альфа-Банка», который входит в состав консорциума «Альфа-Групп». Тогда речь шла о выкупе всей допэмиссии украинского кредитно-финансового учреждения, в результате чего российский банк приобретет 19,9% акций.

Как сообщал УНИАН, акционеры украинского «Альфа-Банка» 30 ноября 2009 года приняли решение об увеличении уставного капитала на 25%, или 739,435 млн. грн., – до 3,716 млрд. грн. путем дополнительного выпуска акций. Банк проводит закрытое размещение простых именных акций номиналом 1 грн. в период с 15 января по 30 марта 2010 года.

ТЭК

Цены на бензин в Украине за неделю повысились на 1,6% С 29 января по 5 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,0-2,4% (в среднем на 1,57%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 29 января по 5 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 1,7% - с 6,66 грн./литр до 6,77 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,5% - с 7,21 грн./литр до 7,32 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,0% - с 7,72 грн./литр до 7,80 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 2,4% - с 6,59 грн./литр до 6,75 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Агро

МинАП создаст интервенционный фонд

Министерство аграрной политики инициирует формирование интервенционного фонда в объеме 1,262 млн. тонн зерновых культур, о чем речь идет в соответствующем проекте постановления Кабинета Министров Украины “ Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2010-2011 маркетинговом периоде”, сообщает АПК-Информ.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Как сообщалось, основным положением проекта является утверждение объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2010-2011 маркетинговом периоде объектами государственного ценового регулирования, как это предусмотрено постановлением КМУ от 20.01.2010 г. №40 “Об утверждении перечня объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2010 – 2011 годах”.

Указанный проект постановления утверждает объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2010-2011 МГ в размерах не ниже 20% от объемов их годового внутреннего потребления отдельными объектами государственного ценового регулирования для осуществления Аграрным фондом товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции и надлежащей поддержки уровня продовольственной безопасности.

В частности, проектом запланированные следующие объемы: пшеница и смеси пшеницы и ржи (меслин) - 1084 тыс. тонн, рожь - 106 тыс. тонн, ячмень - 44 тыс. тонн, кукуруза - 28 тыс. тонн, молоко сухое - 6 тыс. тонн, масло сливочное - 18 тыс. тонн и сахар песок (свекловичный) - 368 тыс. тонн).

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,06 грн./долл., продают – по 8,11 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 4 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,08 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился на 1,2% по сравнению с 4 февраля и сегодня составляет 11,05/11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,95-11,10 грн./евро, по продаже – в пределах 11,13-11,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 февраля понизился на 0,6% и составляет в среднем 0,2622 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,05 грн./долл., продажи – 8,11 грн./долл. Курс понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,08 грн./долл., по продаже – в пределах 8,09-8,13 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,3% по сравнению с 4 февраля и сегодня составляет 11,05 грн./евро, продажи – на 1,1%, до 11,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,10 грн./евро, по продаже – в пределах 11,20-11,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 4 февраля повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2617 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,7% – до 0,2704 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0012, к евро – 11,079262, к российскому рублю – 0,26666.