11 февраля ВР примет решение о досрочных выборах в Киеве

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что на следующей неделе парламент примет решение о досрочных выборах мэра Киева и Киевсовета 30 мая.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

По его словам, следующая пленарная неделя в значительной степени будет посвящена рассмотрению ситуации, касающейся результатов второго тура выборов президента. В то же время, добавил Н.ТОМЕНКО, парламент должен рассмотреть и вопрос, касающийся ситуации в Киеве. По его словам, рассмотрение этого вопроса запланировано на 11 февраля. В частности, отметил Н.ТОМЕНКО, в повестку дня включен вопрос о принятии окончательного решения по отчету ВСК ВР о деятельности столичной власти. Вице-спикер напомнил, что отчет ВСК был принят за основу. При этом, если он будет утвержден окончательно, это создаст предпосылку для рассмотрения вопроса о досрочных выборах. В частности, планируется рассмотрение двух проектов постановлений о проведении досрочных выборов в Киеве, автором одного из которых является Н.ТОМЕНКО.

“Я убежден, что 11 февраля будет принято решение и будут назначены досрочные выборы Киевского городского председателя и Киевсовета на 30 мая 2010 года”, - добавил он. В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, что касается общественных предпосылок для проведения внеочередных выборов в Киеве, так они уже давно созданы. “Киевляне уже давно поняли, что столицу нужно освободить от молодой команды ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сказал он.