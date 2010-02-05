Европейский Союз должен играть активную роль в Украине

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН считает, что ЕС должен играть активную роль в Украине. Об этом она пишет в статье для Süddeutsche Zeitung, сообщает “Немецкая волна”.

«ЕС несет первоочередную ответственность за своих соседей…, наша репутация зависит от того, как мы относимся к нашим соседям», - пишет К.ЭШТОН в статье, в которой она определяет приоритеты европейской внешней политики. Среди них представитель ЕС называет политические реформы в западно-балканских странах и содействие продвижению этих стран на пути к интеграции в ЕС. Одним из таких шагов она назвала недавнее смягчение визовой политики в отношении Сербии, Черногории и Македонии.

«Кроме того, - пишет К.ЭШТОН, - ЕС должен играть активную роль в Украине, где в эти выходные проходит второй тур президентских выборов. Там речь идет о европейских интересах, особенно в области энергообеспечения».

О конкретных шагах ЕС в Украине и видении будущего отношений между Киевом и Брюсселем в статье не говорится.

Накануне К.ЭШТОН призвала кандидатов в президенты Украины гарантировать волеизъявление народа. «Я внимательно слежу за развитием событий в Украине в плане проведения второго тура президентских выборов в воскресенье. Я приветствую приверженность демократическому процессу, продемонстрированному украинским народом в ходе первого тура выборов в январе», - говорится в распространенном заявлении.