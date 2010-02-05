Главное на 5 февраля (вечер)

Финансы

Валовые международные резервы Национального банка Украины в январе 2010 года, по оперативным данным, уменьшились на 4,6% – до 25 млрд. 285,8 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за январь 2010 г. составил 8 млрд. 441 млн. долл. При этом, сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 079,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января 2010 г. составил 2 млрд. 270,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 718,6 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 552,2 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 57,7 млн. долл., и на 29 января 2010 г. составили 13 млрд. 854 млн. долл.

Также сообщается, что в 2009 году прирост реального эффективного обменного курса гривни относительно декабря 2008 года составлял 0,3%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни на протяжении года уменьшился на 5,7% преимущественно из-за ее девальвацию относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины.

Национальный банк Украины 10 февраля проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 12 февраля – по продаже швейцарских франков.

Об этом говорится в письмах НБУ комбанкам, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 10 февраля и 10 тыс. швейцарских франков – для аукциона 12 февраля. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционах 10 и 12 февраля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

На протяжении 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (на 59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн. или 37 млрд. 749,33 млн. долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, увеличение суммы госдолга произошло, в основном, за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для увеличения уставных капиталов банков и НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 44 млрд. грн., или 39,3% рост объема долга) и для пополнения Стабилизационного фонда (на сумму 4,7 млрд. грн., или 4,2%), получения второго транша кредита Международного валютного фонда (на сумму 36,9 млрд. грн., или 32,9%), получения первого программного займа Всемирного банка на реабилитацию финансового сектора (на сумму 3,2 млрд. грн., или 2,9%) и роста курсов иностранных валют к гривне (на сумму 5,8 млрд. грн., или 5,2%).

По данным Минфина, на 31 декабря 2009 года государственный и гарантированный государством внешний долг составил 196 млрд. 295 млн. 489,41 тыс. грн. (65,12% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 583 млн. 029,37 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 105 млрд. 132 млн. 919,41 тыс. грн. (34,88%), или 13 млрд. 166 млн. 301,74 тыс. долл.

Государственный долг Украины на 31 декабря 2009 года составлял 211 млрд. 622 млн. 388,29 тыс. грн. (70,21%), или 26 млрд. 502 млн. 490,73 тыс. дол.

Статьей 11 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлен предельный размер государственного долга Украины в сумме 193 млрд. 076 млн. 747,3 тыс. грн.

В Минфине сообщили, что превышение фактического объема государственного долга над предельным составляет 18 млрд. 545 млн. 641 тыс. грн. и вызвано как осуществлением государственных заимствований в соответствии со статьей 85 в сумме большей, чем предусмотрено дополнением №2 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», так и ростом фактических курсов иностранных валют против прогнозных, которые применялись при планировании Государственного бюджета.

Также сообщается, что государственный внешний долг составил 120 млрд. 552 млн. 311,52 тыс. грн. (39,99%), или 15 млрд. 097 млн. 346,48 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 91 млрд. 070 млн. 076,77 тыс. грн. (30,21%), или 11 млрд. 405 млн. 144,25 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 89 млрд. 806 млн. 020,53 тыс. грн. (29,79%), или 11 млрд. 246 млн. 840,38 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 75 млрд. 743 млн. 177,89 тыс. грн. (25,13%), или 9 млрд. 485 млн. 682,89 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 062 млн. 842,64 тыс. грн. (4,5%), или 1 млрд. 761 млн. 157,49 тыс. долл.

При этом государственный внешний долг увеличился на 34 млрд. 529 млн. 209,73 тыс. грн. (40,14%), в основном, за счет транша кредита МВФ (на сумму 36,9 млрд. грн.) и роста курсов валют к гривне (на сумму 3 млрд. грн.), государственный внутренний долг – на 46 млрд. 403 млн. 529,18 тыс. грн. (103,89%), в основном, за счет выпуска ОВГЗ для увеличения уставных капиталов банков и НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 44 млрд. грн.).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 31 млрд. 085 млн. 283,09 тыс. грн. (52,94%), что связано как с изменениями курсов валют (на сумму 2,8 млрд. грн.), так и с получением второго транша кредита МВФ (на сумму 10,1 млрд. грн.) и выпуском облигаций НАК «Нафтогаз Украины» под государственные гарантии (на сумму 12,8 млрд. грн.).

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» заплатила ОАО «Газпром» за полученный в январе текущего года природный газ 780,224 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

По его словам, несмотря на аномально низкую температуру в январе как в Украине, так и в Европе, украинская ГТС сработала безупречно. При этом И.ДИДЕНКО отметил, что в отдельные дни суточное потребление газа в Украине достигало 370 млн. куб. м, а транзитные поставки – 350 млн. куб. м в сутки.

«Мы еще раз показали, что наша газотранспортная система работает безупречно», – подчеркнул он.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что дисциплина расчетов внутри страны остается неудовлетворительной. «Только при поддержке Кабинета Министров «Нафтогаз Украины» смог рассчитаться за полученный в январе российский газ», – сказал он.

Ставка транзита российского газа через территорию Украины на 2010 год составляет 2,78 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, по состоянию на 1 февраля т.г., в подземных хранилищах газа находилось 18 млрд. куб. м газа, из которых 98% - это газ, принадлежащий «Нафтогазу Украины».

Также И.ДИДЕНКО отметил, что весь нефтегазовый комплекс Украины работает в штатном режиме, ежесуточная добыча газа – на уровне 58-60 млн. куб. м, «поэтому мы спокойно смотрим в окончание отопительного сезона».

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» выплатила НАК «Нафтогаз Украины» 300 млн. грн. дивидендов из чистой прибыли компании за 2006-2008 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

По его словам, платеж был произведен вчера, а сегодня «Нафтогаз Украины» ожидает второй платеж от «Укрнафты» на сумму 400 млн. грн.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что полученные компанией средства от «Укрнафты» не использовались при расчетах с ОАО «Газпром» за поставленный в январе российский газ.

Социальная политика

Задержек по выплате пенсий не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.

По ее словам, согласно графику финансирования пенсий, на сегодня профинансировано 27%.

Кроме того, Е.ГАРЯЧАЯ сообщила, что министерство ожидает заявки регионов на выплаты помощи для семей с детьми.

«В текущем году, несмотря на то, что не принят закон о бюджете, но приняты законы парламентом, мы их реализовываем. Помощь семьям с детьми до трех лет в прошлом году составляла 75% прожиточного минимума, в прошлом месяце мы уже начали выплачивать 100%», - отметила она.

Кроме того, Е.ГАРЯЧАЯ напомнила, что с начала года введены льготы для многодетных семей (от трех неполнолетних детей и больше). В частности, Минтруда ввело реестр льготников с целью предоставления льгот на коммунальные тарифы в размере 50%, а также на телефонные разговоры.

Правительство не намерено вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении в Украине пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Павел РОЗЕНКО.

По его словам, это принципиальная позиция правительства.

Как отметила заместитель министра труда и соцполитики Елена ГАРЯЧАЯ, на сегодня длительность жизни украинских мужчин после выхода на пенсию составляет 14 лет, женщин – 22 года. В других государствах пропорционально увеличивается срок выхода на пенсию с длительностью жизни.

«Если мы внедрим медицинское страхование, если стабилизируем рынок труда, у нас будет возможность дольше работать, то разве мы будем против данного вопроса (увеличения возраста выхода на пенсию – УНИАН)?» - сказала Е.ГАРЯЧАЯ.

(УНИАН)