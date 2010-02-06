Янукович в первом полугодии 2010 г создаст Антикоррупционное бюро

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает на посту Президента в первом полугодии 2010 года создать Антикоррупционное бюро.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире программы «Открытая политика» на телеканале «Интер».

«Борьбу с коррупцией я поставлю в перечень приоритетных и безотлагательных», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил, что вступление в силу принятого в 2009 году Верховной Радой пакета антикоррупционных законопроектов отложено на второе полугодие 2010 года из-за необходимости в течение текущего полугодия создать в государстве соответствующий антикоррупционный орган.

«Это Антикоррупционное бюро должно системно начать борьбу с коррупцией. Это та практика, через которую проходили многие страны мира», - отметил кандидат в президенты.

На уточняющий вопрос ведущего, что «Виктор Андреевич ЮЩЕНКО – не к ночи будет помянут – пять лет обещал вот это самое антикоррупционное бюро», В.ЯНУКОВИЧ заявил: «В первом полугодии 2010 года оно будет создано”. “Законы (антикоррупционные) вступают в действие во втором полугодии. Но мы во втором полугодии обязательно их дополним рядом законов и системно начнем их выполнять», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.