Кучма советует новому Президенту первый визит сделать в Москву

Экс-президент Украины Леонид Кучма советует новому Президенту Украины свой первый визит совершить в Москву.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я бы полетел в Москву. Абсолютно должны быть честные, открытые, прозрачные переговоры, разговоры», - сказал Л.КУЧМА.

По его мнению, договоренности между Украиной и Россией должны быть открытыми. «Чтобы не было таких, как подписывалась газовая договоренность. Никто до сих пор не видел этого договора», - сказал он.

В то же время Л.КУЧМА подчеркнул, что Россия тоже должна научиться слушать и слышать.

Экс-президент выразил уверенность, что у Украины нет будущего без самого тесного сотрудничества с Россией.

Что касается Евросоюза, то Украина, по его мнению, должна также иметь самые тесные отношения с Европой. «Да, Европа - это демократические ценности и так далее, можно перечислять много. Да, в Европе и инвестиции, в Европе высокие технологии. Мы обязательно должны с ними сотрудничать. И культура, и все», - подчеркнул Л.КУЧМА.

Он отметил, что при этом в Украине должны четко понимать, что Европа не видит Украину в составе Европейского Союза. «Дай Боже разобраться со своими проблемами. А у них проблем не так уж сверху, да и история нашей независимости, я не могу привести ни одного примера, чтобы Запад пришел к нам с высокими технологиями. Нет таких примеров у Украины», - считает Л.КУЧМА.

По его мнению, с учетом всего этого Украина и Россия должны в первую очередь пересмотреть свои отношения, которые должны базироваться на равноправных условиях, условиях партнерства.

«Знаете, в Москве многие, не хочу пальцем показывать, исходят из того: мы сказали, а вы так должны делать. Они не хотят слушать и понимать, что у нас тоже может быть мнение по тому или иному вопросу, в том числе международному. Если ты вассал - да, ты устраиваешь. Если ты партнер - так чего мы должны время тратить на уговоры кого-то?» - отметил Л.КУЧМА.