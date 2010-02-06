Сегодня в Украине "день тишины"

В Украине наступает «день тишины» перед назначенным на 7 февраля вторым туром выборов Президента.

Сегодня политическая агитация запрещена, чтобы у граждан было время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.

В соответствии с законодательством, ночью все предвыборные агитационные материалы были сняты.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов Президента Украины состоялся 17 января. В нем принимали участие 18 кандидатов - Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК, Сергей ТИГИПКО, Владимир ЛИТВИН, Александр МОРОЗ, Петр СИМОНЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КОСТЕНКО, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергей РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Александр ПАБАТ, Михаил БРОДСКИЙ и Василий ПРОТЫВСИХ.

В соответствии с официальными результатами голосования 17 января, во второй тур президентских выборов вышли В.ЯНУКОВИЧ, получивший 35,32% голосов избирателей, и Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.