Курс НБУ на 08.02.10

Официальный курс НБУ на 08.02.10100 USD – 800.0400 (5 февраля – 800.1200) 100 EUR – 1095.3348 (5 февраля – 1107.9262) 10 RUR – 2.6260 (5 февраля– 2.6666)Учетные курсы банковских металлов на 08.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84184.21 (5 февраля-88213.23 ) 961 XAG 10 Серебро-1213.66 (5 февраля-1290.59 ) 962XPT10 Платина-118165.91(5 февраля-124018.60) 964XPD10 Палладий-30961.55 (5 февраля-34405.16)

Официальный курс НБУ на 08.02.10 100 USD – 800.0400 (5 февраля – 800.1200) 100 EUR – 1095.3348 (5 февраля – 1107.9262) 10 RUR – 2.6260 (5 февраля– 2.6666) Учетные курсы банковских металлов на 08.02.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84184.21 (5 февраля-88213.23 ) 961 XAG 10 Серебро-1213.66 (5 февраля-1290.59 ) 962XPT10 Платина-118165.91(5 февраля-124018.60) 964XPD10 Палладий-30961.55 (5 февраля-34405.16)

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