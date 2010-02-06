ГЛАВНОЕ на 6 февраля

Хроника дня

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Сегодня в Украине "день тишины"

В Украине наступает «день тишины» перед назначенным на 7 февраля вторым туром выборов Президента.

Сегодня политическая агитация запрещена, чтобы у граждан было время обдумать свой выбор и принять окончательное решение.

В соответствии с законодательством, ночью все предвыборные агитационные материалы были сняты.

В соответствии с официальными результатами голосования 17 января, во второй тур президентских выборов вышли В.ЯНУКОВИЧ, получивший 35,32% голосов избирателей, и Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.

ТЭК

«Газпром» начнет платить «Нафтогазу» за транзит "живыми деньгами" с марта

В НАК «Нафтогаз Украины» ожидают, что предоплата России за транзит газа, оставшаяся с прошлого года, будет отработана транзитом газа в январе и феврале текущего года, и транзит газа в марте может происходить уже за «живые деньги».

Об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.

Он уточнил, что в прошлом году «Нафтогаз» получил от «Газпрома» предоплату за транзит в размере 2,15 млрд. долларов, что примерно соответствовало оплате планируемого в прошлом году газа, однако из-за сокращения объема транзита на начало 2010 года осталось не отработано около 700 млн. долларов.

По словам И.ДИДЕНКО, в январе транзит газа через территорию Украины составил около 9,5 млрд. грн., и по новой цене стоимость транзита этого газа составляет более 300 млн. долларов.

«Более 300 млн. долларов мы уже отработали. Остальной аванс мы планируем отработать в феврале. И в апреле по итогам марта мы уже получим живой платеж», - сказал И.ДИДЕНКО.

Основновную часть газа в ПХГ планируется закачать в I и IV кварталах

Большую часть газа, закупаемого у «Газпрома» в 2010 году, НАК «Нафтогаз Украины» планирует закачать в подземные хранилища газа в первом и четвертом кварталах года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО.

Он отметил, что в первом квартале планируется закачать приблизительно 8,5 млрд. кубометров, при том, что минимальный объем годовой закупки составляет 27 млрд. кубометров.

«Естественно, мы хотим больше взять в первом и четвертом квартале», - сказал И.ДИДЕНКО.

Финансы

Минфин намерен повысить НДС до 25% С целью защиты отечественного рынка от импорта без нарушения условий ВТО и кредитной поддержки отечественных предприятий за счет уплаченного им потребителями НДС целесообразно повысить ставку НДС до 25%, заменить налог на прибыль предприятий налогом на затраты предприятий и ввести налог с оборота в качестве источника формирования Пенсионного фонда и других социальных фондов вместо начислений на фонд заработной платы, сообщает Лига.

Такое мнение высказал директор Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства финансов Украины Владимир Парнюк в ходе очередного заседания Финансового пресс-клуба, организованного при поддержке "Зеркала недели".

Он напомнил, что существует разница между временем уплаты налога на добавленную стоимость на внутреннем рынке и при импорте: при ввозе товара в страну НДС платится в день пересечения таможенной границы, а на внутреннем рынке налоговые обязательства наступают через 30-60 дней.

"Фактически я получаю кредит от государства на внутреннем рынке. На сегодняшний день это практически 60 дней. Посчитайте: 60 дней на среднюю ставку, которая у нас сегодня есть по кредиту, - и мы получаем кредитование экономики. Увеличив ставку с 20 до 25%, мы одновременно защищаем внутренний рынок и увеличиваем кредитование отечественного производства, потому что эти средства, которые должны поступить в бюджет, фактически использует производитель", - подчеркнул чиновник.

Напомним, Премьер-министр Юлия Тимошенко считает целесообразным для стимулирования развития малого и среднего бизнеса усовершенствовать систему администрирования налога на добавленную стоимость.

Пенсионный фонд не предоставил информацию о бюджете-2009

Пенсионный фонд вопреки Указу Президента от 12 мая 2009 г. «О мероприятиях по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине» на 1 февраля 2010 года не предоставил информацию о выполнении бюджета за 2009 год.

Об этом говорится в аналитической записке пресс-службы Президента о выполнении госбюджета в январе 2010 года, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно оперативным данным ПФ, в январе т.г. в бюджет фонда поступило 7 млрд. 581,8 млн. грн. собственных поступлений, что на 15,1% больше запланированного показателя, а также на 13,% больше по сравнению с январем 2009 г.

По данным Министерства труда и социальной политики, общий объем расходов на пенсионные выплаты в январе 2010 г. составил 14,651 млрд. грн. С учетом других необходимых операционных расходов фонда общая сумма его расходов в январе т.г. составила 14 млрд. 995,9 млн. грн.

Таким образом, разрыв в собственных доходах и расходах составляет приблизительно 7,4 млрд. грн.

За счет займов из госбюджета бюджет ПФ балансировался на протяжении 2009 г. Следовательно, новый год фонд начал с новыми долгами, говорится в аналитической записке. Причина – продолжение политики получения ПФ займов из госбюджета для выплат пенсий. Правительству так и не удалось найти действенных инструментов для приостановки негативных тенденций по наполнению бюджета фонда. При сохранении такой негативной тенденции задолженность ПФ по полученным займам может превысить уровень (с учетом задолженности за 2009 год) в 47 млрд. грн.

Попытки правительства избежать любых реформ в сфере пенсионного страхования приводят к выводу, что именно такой объем средств необходимо будет дополнительно предоставить фонду из госбюджета. Но возможности для этого у правительства ограничены: в январе наблюдалось значительное уменьшение средств на едином казначейском счете (на 26 января 2010 г. – 420,4 млн. грн. – наименьший объем за последние 7 лет), отмечают в Секретариате Президента.

Завтра небольшой снег лишь на западе и на юге Украины

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в западных областях и местами в южной части небольшой снег, мокрый снег, в Крыму с дождем. На дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18° мороза, местами 20-22°, днем 8-13° мороза; в западных областях ночью 9-14°, днем 4-9° мороза (на Закарпатье и юге Одесской области ночью 1-6° мороза, днем около 0°); в Крыму ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на южном побережье ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, местами до 22°, днем 8-13° мороза, в Киеве ночью 15-17°, днем 9-11° мороза.