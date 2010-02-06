АНОНС на 8 февраля

Встреча и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко с руководством и представителями компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. В частности, участники мероприятия рассмотрят вопросы контроля Комитета над слиянием и поглощением компаний, определения антиконкурентного поведения предпринимателей на рынке нефтепродуктов, соблюдения конкурентного законодательства на рынке услуг по утилизации отходов.

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17-00 - Пресс-конференция премоер-министра Ю.Тимошенко в Кабмине.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Гражданской сети ОПОРА на тему: «Кто стал Президентом Украины: результаты быстрого статистического подсчета». Докладчики обнародуют результаты быстрого статистического подсчета голосов, который проведут краткосрочные наблюдатели ГС ОПОРА на 1003 участках страны и объявят победителя президентских выборов-2010. Общественные наблюдатели расскажут о наиболее распространенных случаях нарушений (подкуп, попытки срыва выборов) и коротко охарактеризуют работу избирательных комиссий в день голосования. Участники: Ольга Айвазовская - координатор избирательных программ ГС ОПОРА; Юрий Лисовский - координатор сети долгосрочных наблюдателей ГС ОПОРА (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 063 628 68 40. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Заседание Согласительного совета Верховной Рады.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Результаты второго тура выборов Президента Украины в Луганской и Донецкой областях". Участники: заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, эксперт Валерий Гончарук.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция руководства Комитета избирателей Украины на тему: «Предварительная оценка голосования и подсчета голосов на выборах Президента Украины 7 февраля 2010 года». Участники: Александр Черненко, председатель Правления КИУ; Виталий Тесленко, заместитель председателя Правления КИУ.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “ENEMO представит предварительный отчет о результатах наблюдений по дню голосования”. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) огласит результаты наблюдений по голосованию во втором туре выборов Президента Украины. 450 краткосрочных наблюдателей ENEMO проводили мониторинг всех этапов избирательного процесса, в том числе голосования, подсчета голосов, процедуры фиксации результатов выборов, а также регистрации жалоб и апелляций. Также будут оглашены предварительные выводы и рекомендации по проведению выборов в Украине в дальнейшем. Участники: Таскын Рахимбек, глава Миссии; Иван Ивкович, заместитель главы Миссии; Али Алиев и Флорин Поэнару, координаторы долгосрочных наблюдателей.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Предварительное заявление Международного Республиканского Института относительно результатов наблюдения за выборами Президента Украины 7 февраля 2010 года”. Участники: Дэвид Креймер, председатель миссии наблюдателей МРИ; Том Гаррет, вице-президент Международного республиканского Института; Стивен Никс, директор департамента стран СНГ Международного Республиканского Института; Крис Холзен, директор представительства Международного Республиканского Института в Украине.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы». Участники: Lidia Lawson, юрист, аналитик США; Michael Hohendalh, юрист-адвокат (Германия); Lev Vershynin, аналитик, политолог (Израиль); Сергей Мирзоев, юрист-адвокат (Россия). Участники ознакомят журналистов с итогами миссии международного наблюдения за выборами Президента Украины, в частности выскажут свое мнение: О ходе избирательной кампании Президента Украины; О выявленных и зафиксированных нарушения в день голосования; О предварительных итогах голосования.

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