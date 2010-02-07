Национальный экзит-пол: 48,7% и 45,5%
20:29, 07 февраля 2010Разное
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Лидирует Янукович
За кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,7% избирателей, за кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО - 45,5%. Не поддержали ни одного кандидата 5,5% избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола, который проводили фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова, только что объявленные на пресс-конференции в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, координатор проведения экзит-пола Илько КУЧЕРИВ сообщил, что всего опрошены 15 тысяч 586 респондентов на 300 избирательных участках. Погрешность не превышает 2,5%.
И.КУЧЕРИВ добавил, что уточненные результаты Национального экзит-пола будут обнародованы в 23.00.
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