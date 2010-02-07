На выборах в Украине проголосовали 69,16% избирателей

По состоянию на 20.00 в Украине на выборах Президента проголосовали 69,16% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, Центральная избирательная комиссия обнародовала соответствующие данные с 34 территориальных избирательный округов.

В частности, в Крыму проголосовали 69,14% избирателей, в Винницкой области – данных нет, в Волынской области – 78,26%, в Днепропетровской области – 67,43%, в Донецкой области – 76,56%, в Житомирской области – данных нет, в Закарпатской области – 61,25%, в Запорожской области – 67,94%, в Ивано-Франковской области – 71,54%, в Киевской области – 67,10%, в Кировоградской области – 61,26%, в Луганской области – 73,81%, в Львовской области – 78,31%, в Николаевской области – 67,69%, в Одесской области – 62,83%, в Полтавской области – данных нет, в Ривненской области – 73,91%, в Сумской области – 67,31%, в Тернопольской области – 83,18%, в Харьковской области – данных нет, в Херсонской области – 57,30%, в Хмельницкой области – нет данных, в Черкасской области – 63,51%, в Черновицкой области – данных нет, в Черниговской области – данных нет, в Киеве – 65,21%, в Севастополе – 68,34%.