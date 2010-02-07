Окончательные данные экзит-пола ICTV

Согласно окончательным результатам экзит-пола, организованного телеканалом ICTV и проведенного компанией GFK NOP, на выборах Президента Украины кандидаты имеют такие результаты: Виктор ЯНУКОВИЧ – 49,3%, Юлия ТИМОШЕНКО – 45,3%, не поддержали ни одного кандидата 5,4%.

Такие данные размещены на сайте телеканала.

В рамках экзит-пола было опрошено около 21 645 респондентов на 300 избирательных участках Украины (3 интервью на участке), привлечены к работе 900 интервьюеров на местах, и 40 - в кол-центре.