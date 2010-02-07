Эксперт подозревает, что регионалов ждет непростая ночь

Заявление руководителя избирательной кампании кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Николая АЗАРОВА о готовящихся в Луганской области фиктивных нападениях на штабы кандидата на пост главы государства Юлии ТИМОШЕНКО – это «дымовая завеса перед началом масштабных фальсификаций». Такое мнение высказал политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по мнению политолога, налицо применение технологии отвлечения общественного внимания от возможных зон рисков путем вброса в информационное пространство провокативных заявлений.

«На базе сегодняшних сообщений о фальсификациях на Донбассе можно было открывать отдельное информационное агентство, - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ. - Это значит, что команду В.ЯНУКОВИЧА ждет непростая ночь на избирательных участках, когда им придется защищать нарисованные результаты. Конечно, в таких условиях самое главное – отвлечь общественное внимание каким-нибудь информационным поводом».

По его мнению, реакция Н.АЗАРОВА может быть вызвана некой «феминофобией», царящей в рядах Партии регионов.

«Насколько мне известно, накануне выборов Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в милицию с просьбой организовать охрану всех избирательных штабов, что стало реакцией на немыслимое давление на активистов Ю.ТИМОШЕНКО, организованное в области командой В.ЯНУКОВИЧА. В частности, зафиксирован случай, когда семье руководителя Антрацитовского штаба угрожали оружием. На фоне этого эпатажные заявления Н.АЗАРОВ выглядят, по меньшей мере, крайне неумной шуткой», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ заявил о планах БЮТ дестабилизировать ход выборов в Луганской области. С этой целью, утверждает Н.АЗАРОВ, народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, отвечающая за результат кампании Ю.ТИМОШЕНКО в Луганской области, провела встречу с начальником Главного управления МВД Украины по Луганской области генерал-лейтенантом Владимиром ГУСЛАВСКИМ. «По имеющейся информации, именно этот высокий милицейский чин должен дать команду своим подчиненным не противодействовать, когда БЮТовские волонтеры по циничной задумке своих «креативщиков» будут инсценировать нападения «с элементами погромов» на собственные штабы», - заявил Н.АЗАРОВ.