Когда играют «Реал» и «Барселона» для победы хватит и 1:0
09:26, 08 февраля 2010Разное
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Ахметов сравнил выборы с футболом
Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ сравнил данные экзит-полов со счетами футбольных матчей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня во всеукраинском пресс-центре кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
«Когда играют «Реал» и «Барселона» – счет не всегда 3:0. Но и 1:0 достаточно для победы», - сказал Р.АХМЕТОВ.
Как сообщал УНИАН, в 20.00 были обнародованы результаты экзит-полов, согласно которыми Виктор ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО с отрывом 3-6%.
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