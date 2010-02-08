ЦИК уже обработала 91,79% протоколов

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 91,79% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,47% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,89%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,58%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,45% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 286 тыс. 807 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 686 тыс. 415 избирателей.