ЦИК уже обработала 91,79% протоколов
09:27, 08 февраля 2010Разное
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Янукович набирает 48,47%, Тимошенко – 45,89% голосов избирателей
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 91,79% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,47% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,89%.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.
Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,58%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 4,45% избирателей.
В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 286 тыс. 807 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 686 тыс. 415 избирателей.
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