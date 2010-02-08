ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 февраля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Реклама в прессе вырастет на 10-30%», в котором пишет - в 2009 году бюджет 20 крупнейших рекламодателей в украинской прессе составил 350 млн. грн. Эксперты прогнозируют, что сегмент печатных СМИ в этом году вырастет на 19,1%. Одним из основных факторов являются общие позитивные ожидания по оживлению украинского рынка в целом…

http://delo.ua/biznes/rynki/reklama-v-presse-na-10-30-137038/

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Также «Дело» в материале «Бизнес-досье: Ванкувер-2010: как заработать на Олимпиаде» пишет – 12 февраля в Ванкувере стартует зимняя Олимпиада 2010 года. На протяжении многих десятилетий Олимпийские игры были убыточным мероприятием. Переломный момент наступил в 1984 году. Впервые организаторы Олимпиады в Лос-Анджелесе смогли заработать $223 млн. С тех пор Олимпийские игры стали не только национальной гордостью, но и серьезным бизнесом. "Дело" сравнило, сколько и на чем смогли заработать организаторы последних Олимпийских игр и какая прибыль светит организаторам Олимпиады в Ванкувере-2010…

http://delo.ua/lifestyle/sport/biznes-dose-vankuver-2010-kak-zarabotat-na-olimpiade-137055/

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«Дело» в материале «Некачественные долги украинских банков» пишет – в распоряжении издания оказались данные по проблемной задолженности первых 50 крупнейших банков-кредиторов. У 17 из них доля «проблемки» в портфеле превышает среднее значение по банковской системе…

http://delo.ua/dengi/banki/nekachestvennye-dolgi-ukrainskih-bankov-137049/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украине дали позитивную установку» пишет – агентство Standard & Poor`s сообщило, что сохранение политических рисков в Украине после выборов не помешает новому правительству добиться принятия бюджета и возобновить работу с международными кредиторами. Это позволит государству покрыть дефицит госбюджета и минимизировать риски дефолта. Украинские эксперты подтверждают оптимистические оценки S&P, так как объем внешних выплат в 2010 году незначителен…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1318365

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Металлурги приняли эстафету» пишет – продукция украинских металлургов в этом году должна будет подорожать на 15-20%. Металлурги вынуждены повышать цены из-за решения Верховной Рады увеличить прожиточный минимум. Впрочем, несмотря на подорожание, спрос на металлопродукцию падать не будет, а объем производства вырастет на 16%, полагают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1318373

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Издание «Экономические известия» в материале «Топливо подешевеет на полгривни» пишет - в конце прошлой недели впервые в этом году розничные цены на нефтепродукты начали постепенно снижаться. По мнению экспертов, в ближайшие семь дней ценники на заправках могут потерять до 50 коп./л.

http://eizvestia.com/markets/full/4190187

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Также «Экономические известия» в публикации «Интерпайп» шантажирует кредиторов» пишут - кипрская Interpipe Limited, которая владеет украинской компанией «Интерпайп», приблизилась к дефолту, не выплатив полугодовой купон по еврооблигациям. Держатели Interpipe на сумму $200 млн. не дождались $8,75 млн., которые должны были получить до 2 февраля. Об этом сообщили в инвесткомпании «Конкорд Капитал». В холдинге East One, который сейчас управляет активами Виктора Пинчука, не стали комментировать ситуацию. Впрочем, в самой компании «Интерпайп» в этот понедельник обещали дать пояснения ситуации…

http://eizvestia.com/fin/full/4190189

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«Газета по-киевски» в материале «Ночь выборов:» пишет – Тимошенко не смирилась с поражением, а у Януковича уже делили должности. Если бы премьера выбирали в «Интерконтинентале», Кабмин вчера возглавил бы Азаров… Издание подает хронику событий в штабах кандидатов

http://mycityua.com/articles/country/2010/02/08/080005.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киев бегут дикие животные» пишет – бобры, кабаны и зайцы потянулись в столицу за пищей, а в водоемах подо льдом задыхается рыба…

http://www.segodnya.ua/news/14113566.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Квартирное потепление» пишет – московские квартиры на вторичном рынке продаются все лучше: в январе количество сделок купли-продажи превысило докризисный уровень…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/08/224957

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Издание «Известия» в публикации «Покупатели дерутся за газ» пишет – Азербайджан намерен поставлять газ на европейский рынок в обход России. Его будут сжижать на территории Грузии и по морю везти в Румынию. На первый взгляд проект выглядит как реинкарнация проекта "Набукко", который некоторые европейские страны хотели строить для доставки среднеазиатского газа мимо России. Но на деле "Набукко-2" - показатель более глубоких процессов. Речь идет о смене правил игры на мировом рынке газа…

http://www.izvestia.ru/economic/article3138203/

(УНИАН)