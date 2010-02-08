Азаров: Третьего тура выборов не будет

Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Николай АЗАРОВ уверен, что никакого третьего тура выборов главы государства не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время брифинга во всеукраинском пресс-центре В.ЯНУКОВИЧА.

«Реакция наших оппонентов (на результаты экзит-полов – УНИАН) понятна. Но они также должны понять, что выборы в демократических странах всегда завершаются тем, что побежденный признает свое поражение, принимает его достойно, без истерики, спокойно, и желает успехов победителю», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил уверенность, что «никакого третьего тура, однозначно, не будет». «Народ Украины высказался вполне однозначно, а у нас достаточно возможностей, чтобы защитить выбор народа», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ призвал политических оппонентов обеспечить спокойный и объективный подсчет голосов, спокойно отнестись к поражению и готовиться к следующим выборам.

Говоря о расхождениях в результатах социологических исследований, которые выполняются по заказу штаба Юлии ТИМОШЕНКО, с другими социологическими опросами, Н.АЗАРОВ заметил, что речь идет о манипуляции определенными социологическими технологиями. «Речь идет о социологических технологиях, которые нам еще придется разоблачить и выявить», - отметил он.