Шуфрич спешит поздравить избирателей с победой Януковича

В Киеве на площади Леси Украинок возле здания Центральной избирательной комиссии начался митинг сторонников кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас продолжается выступление народного депутата от Партии регионов Нестора ШУФРИЧА.

Он, в частности, поздравил участников митинга с победой В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах и подчеркнул, что сегодня начинается новый путь Украины. Также депутат отметил, что люди, которые не голосовали за В.ЯНУКОВИЧА, не проиграли - «проиграла власть».

В настоящее время на площади находится более 2-х тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов планирует собрать на акции возле Центральной избирательной комиссии около 50 тыс. своих сторонников.

Со своей стороны милиция усиливает охрану по периметру здания ЦИК бойцами Внутренних войск МВД.