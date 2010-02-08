Платини: УЕФА довольна Украиной и Польшей

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) довольна прогрессом в подготовке Украины и Польши к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ 6 февраля вечером в Варшаве.

«За последних два года выполнена масса работы. Мы довольны прогрессом», - сказал он на пресс-конференции накануне жеребьевки команд Евро-2012, которая состоится 7 февраля.

«Правда, не слежу за текущим сооружением стадионов, но информация наших экспертов свидетельствует о том, что все идет в соответствии с планом», - добавил он.

М.ПЛАТИНИ назвал одной из важнейших задач на сегодняшний день определение городов, где состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата, и подготовка аэропортов в Украине и Польше с тем, чтобы могло приехать максимальное количество болельщиков.

Президент УЕФА также выразил уверенность, что украинцы и поляки достойно проведут чемпионат Евро-2012.

«Мы уверенны, что это событие будет успехом Украины и Польши», - сказал М.ПЛАТИНИ.

В свою очередь генеральный секретарь УЕФА Джани ИНФАНТИНО сообщил вчера, что УЕФА изменила дни розыгрыша отборочных матчей на Евро-2012.

Он отметил, что согласно изменению отборочные матчи будут происходить по пятницам или субботам, а следующий – по вторникам, а не как раньше по субботам и середам.

Дж.ИНФАНТИНО заверил, что изменения будут полезными для всех сторон.