Разрыв между Януковичем и Тимошенко медленно сокращается

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 92,83% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,44% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,92%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,52% (при подсчете 91,79% протоколов разрыв составлял 2,58%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,44% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 416 тыс. 960 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 10 млн. 822 тыс. 469 избирателей.

В то же время, как сообщает официальный сайт ЦВК, в АР Крым обработано лишь около 57% протоколов, в Луганской области – около 76%, на Волыни – 85%, в Кировограде - около 84%, в остальных регионах подсчитано от 90 до 100% протоколов.