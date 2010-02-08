В США безработица в январе сократилась до 9,7%, а оплата труда выросла на 0.2%

США. В январе 2010 года уровень безработицы в США снизился на 0,3 п.п. и составил 9,7%.

США. В январе 2010 года оплата труда выросла на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2% по сравнению с январем 2009 года.

Комментарий. Снижение безработицы в США стало главной мировой сенсацией. Эта информация сделала страну лидером по выходу из кризиса. Теперь доллар будет только усиливать позиции по отношению к евро.