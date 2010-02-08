Палата представителей Конгресса США одобрила увеличение госдолга до 14,3 трлн долл.

США. Палата представителей Конгресса США одобрила увеличение государственного долга на 1,9 трлн долларов, в результате чего он достигнет рекордных 14,3 трлн долларов - 88% ВВП страны.

Комментарий. Рост государственного долга США является одной из главных проблем мировой экономики. Хотя доллар на текущий момент и укрепляется, опасность девальвации остается большой.