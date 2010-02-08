На солнце снова произошла мощная вспышка

На Солнце наблюдается значительный рост активности. В частности, на нем произошла вспышка рекордной мощности. Об этом сообщается на сайте российской обсерватории ТЕСИС со ссылкой на данные аппаратов SOHO и GOES.

Рост активности северного полушария Солнца начался еще в пятницу, 5 февраля 2010 года, передает Лента.ру. Тогда был зарегистрирован рост рентгеновского излучения, испускаемого светилом. Затем примерно с утра субботы начали формироваться мощные вспышки категории М, которые к концу дня достигли мощностей М1,3 и М2,9.

На этом рост активности не прекратился: в воскресенье, 7 февраля, была зарегистрирована вспышка мощностью M6,4. Предыдущий рекорд, составлявший M3,4 был установлен всего 18 дней назад, во время роста солнечной активности 19-21 января. В те дни на Солнце была зафиксирована крупнейшая с 2007 года вспышка.

По словам ученых, в настоящее время в северном полушарии можно наблюдать появление северного пояса активности. Специалисты считают, что этот пояс продержится 1-2 дня, поскольку активность Солнца пока недостаточна для поддержания столь масштабной структуры.

Таким образом, в настоящее время на Солнце наблюдается постепенный рост активности, растет мощность вспышек и их частота. Это означает, что в ближайшее время следует ожидать от Солнца очередной попытки выйти из аномально длительного периода минимальной активности.

Уровень мощности вспышек обозначается буквой и числом по классификации GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites). Буквы обозначают пять уровней мощности - A, B, C, M и X, а цифры обозначают градацию внутри каждого.