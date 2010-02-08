Анонс на 8 февраля

9-30 - Встреча и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко с руководством и представителями компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). (Офис EBA, Андреевский спуск, 1-А, 1-й этаж).

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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17-00 - в Доме правительства состоится пресс-конференция Тимошенко. Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж, пресс-центр.

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7-12 - февраля состоится семинар Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) для восточноевропейских стран и стран СНГ по Международным стандартам по фитосанитарным мероприятиям и стандартам ЕОКЗР. Международные организации будут представлять Президент Совета ЕОКЗР п. Арнитис и представитель ФАО п. Нерсисяна, в мероприятии примут участие ведущие специалисты карантинных служб по разным странам, ученые, представители общественных объединений, производственных и коммерческих структур. В работе семинара примет участие заместитель министра аграрной политики Сергей Мельник (гостиница «Мир», конференц-зал).