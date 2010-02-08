Главное на 8 февраля (день)

Хроника дня *** Выборы: : Разрыв между Януковичем и Тимошенко - 2,41%. По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 97,20% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,40% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,99%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,41% (обработать осталось 2,49%).

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,4% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 941 тыс. 226 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 346 тыс. 196 избирателей.

Макропоказатели: Инфляция в Украинев январе составила 11,1% Индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, индекс цен производителей в январе т.г. составил 1,9%.

В частности, индекс потребительских цен в январе против декабря на продукты питания и безалкогольные напитки составил 3,2% (0,9% – на хлеб, 7,2% – на молоко, сыр и яйца, 14,3% – на овощи, 18,4% – на картошку, 14,7% – на сахар), на алкогольные и табачные изделия – 0,7%, на транспорт – 1,7%, на одежду и обувь – 0,1%.

Индекс потребительских цен в январе т.г. против января 2009 года на продукты питания и безалкогольные напитки составил 11,1% (9% – хлеб, 17,9% – на молоко, сыр и яйца, 16% – на растительное масло и жиры, 34,6% – на сливочное масло, в 2 раза – на сахар), при этом цены на фрукты снизились на 4,9%, на овощи – на 0,1%, на картошку – на 9,8%.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в декабре 2009 года против ноября составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составляла 15,9%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине в 2009 году составляла 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

В Украине цены производителей промпродукции в январе выросли на 1,9% – Госкомстат

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 1,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2009 года против декабря 2008 года составил 0,2%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.

Сальдо торгового баланса РФ в 2009 году снизилось на треть

Сальдо торгового баланса РФ в 2009 году сложилось положительным в размере 134,3 миллиарда долларов, что на 66,2 миллиарда долларов меньше, чем в 2008 году, говорится в сообщении ФТС. Экспорт России в 2009 году составил 301,6 миллиарда долларов и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 35,5%. Импорт России в 2009 году составил 167,4 миллиарда долларов и по сравнению с 2008 годом снизился на 37,3%.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2009 году составил 469 миллиарда долларов (с учетом данных о торговле с Белоруссией) и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 36,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 400,5 миллиарда долларов (снижение на 36,3%), со странами СНГ - 68,5 миллиарда долларов (снижение на 35,5%). По прогнозу Минэкономразвития, положительное внешнеторговое сальдо России в 2009 году сократилось до 110,6 миллиарда долларов против 179,7 миллиарда долларов за 2008 года - на 38,5%, импорт снизился до 192,7 миллиарда долларов, экспорт - до 303,3 миллиарда долларов.

Экспорт из России в 2009 году в страны дальнего зарубежья составил 254,9 миллиарда долларов (снижение на 35,9%), в страны СНГ - 46,7 миллиарда долларов (снижение на 32,9%). "Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России в 2009 году по сравнению с 2008 годом явилось резкое падение в конце 2008 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом следует отметить, что в течение 2009 года фиксировался их постепенный рост", - отмечается в материалах ФТС. Основу российского экспорта в 2009 году в страны дальнего зарубежья традиционно составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 69,5% (в 2008 году - 72,6%) и по сравнению с 2008 годом стоимостной объем этих товаров сократился на 38,6%. При этом доля экспорта продовольственных товаров в 2009 году составила 2,5% (в 2008 году - 1,2%) и стоимостной объем поставок продовольственных товаров возрос по сравнению с 2008 годом на 32,4%, а физический - на 70,8%. Такой рост в основном был достигнут за счет увеличения поставок зерновых за рубеж, в том числе за счет экспорта пшеницы (рост на 47,6%), ячменя (рост в 2,4 раза), семян подсолнечника (рост в 2,9 раза). Экспорт свежей и мороженой рыбы увеличился в 5,7 раза.

Импорт России в 2009 году из стран дальнего зарубежья составил 145,6 миллиарда долларов (снижение на 36,8%), из стран СНГ - 21,8 миллиарда долларов (снижение на 40,5%). "Снижение стоимостных объемов российского импорта в 2009 году было связано с сокращением физических объемов импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров оставались практически на уровне прошлого года", - поясняет ФТС. В прошлом году на долю машин и оборудования в российском импорте приходилось 46% (в 2008 году - 55,9%). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 48% за счет снижения закупок механического оборудования на 40,6%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 70,5%, электрооборудования - на 34%, инструментов и аппаратов оптических - на 39,3%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 74,3%, грузовых - на 83,1%. Основными торговыми партнерами России в 2009 году среди стран дальнего зарубежья стали Германия, товарооборот с которой составил 39,9 миллиарда долларов, Нидерланды - 39,9 миллиарда долларов, Китай - 39,5 миллиарда долларов, Италия - 32,9 миллиарда долларов, Турция - 19,6 миллиарда долларов, США - 18,4 миллиарда долларов.

Финансы: НБУ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Трансбанка» до 1 марта

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» до 1 марта 2010 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Постановлением Национального банка Украины от 3 февраля 2010 г. №43 продлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» путем введения моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на один месяц – с 4 февраля 2010 года до 1 марта 2010 года включительно, кроме обязательств АКБ «Трансбанк» по договорам банковских вкладов (депозитов) и банковских счетов физических лиц, а также обязательств перед Национальным банком Украины», – говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ. С 4 июня 2009 года временным администратором в банке назначен независимый эксперт Александр АНДРИЙЧУК.

Согласно постановлению правления НБУ №519 от 1 сентября 2009 года, мораторий на удовлетворение требований кредиторов был продолен с 2 сентября по 2 декабря 2009 года, кроме обязательств по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в рамках лимитов, установленных временным администратором.

Правление НБУ постановлением №716 от 2 декабря 2009 года продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов с 3 декабря 2009 года до 3 февраля 2010 года.

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

На 1 января 2010 года активы банка составили 145,024 млн. грн., обязательства – 785,254 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 844,444 млн. грн., отрицательное значение собственного капитала банка составило 640,23 млн. грн., уставной капитал – 65 млн. грн.

Чистый убыток «Трансбанка» по итогам 2009 года увеличился в 430 раз – до 765 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года основными акционерами банка являлись ООО «Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир КОСТЕРИН (прямое участие – 11,44%, опосредованное – 72,93%).

Группа «ТАС» выкупила у Swedbank 51% акций

Группа «ТАС» выкупила у Swedbank 51% акций Европейского агентства по возврату долгов.

Об этом говорится в сообщении группы «ТАС», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в 2010 году компания планирует покупать портфели проблемных кредитов у коммерческих банков, с одной стороны, облегчая нагрузку на их балансы, с другой – чтобы профессионально работать с проблемными долгами.

Детали сделки не разглашаются.

Справка УНИАН. Европейское агентство по возврату долгов создано в октябре 2007 года с уставным капиталом в размере около 4 млн. долл. Основной целью компании является оказание содействия финансовым и нефинансовым учреждениям в сфере возврата проблемных активов.

Работа компании базируются на использовании современных методик взыскания, реализуемых на базе колл-центра, в котором работает около 130 операторов (возможность в телефонном режиме генерировать до 260 тыс. контактов в месяц), и всеукраинской сети региональных individual-collection представительств.

Группа «ТАС» осуществляет свою деятельность в промышленности, строительстве, финансовом секторе, сельском хозяйстве и других секторах экономики.

«Калион Банк Украина» будет переименован

«Калион Банк Украина» меняет название на «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Это новое имя является воплощением намерения группы Credit Agricole объединить все свои направления бизнеса под одним именем и усилить международное распознавание бренда Credit Agricole и соответствующих направлений деятельности группы Credit Agricole», - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в пресс-службе, решение о переименовании украинского кредитно-финансового учреждения было принято на собрании акционеров 11 января 2010 года.

В Украине Credit Agricole принадлежит еще один банк – Индэкс-Банк, который ориентирован на розничный сегмент рынка.

«Индэкс-Банк не будет переименовываться. Принцип Credit Agricole состоит в том, что в случае приобретения розничного банка, за ним оставляется прежнее название», - объяснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. "Калион Банк Украина" начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

Активы банка сократились на 1 января 2010 года составили 4,503 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,304 млрд. грн., обязательства – 3,804 млрд. грн., уставный капитал - 172,929 млн. грн., собственный капитал – 698,412 млн. грн.

«Калион Банк Украина» по итогам 2009 года получил чистую прибыль в 259 млн. грн.

Конечным владельцем «Калион Банка Украина» является французская финансовая группа Credit Agricole, которая в Украине владеет также «Индэкс-Банком». В отличие от «Индэкс-Банка», «Калион Банк» не специализируется на работе с населением, а занимается обслуживанием крупных корпоративных клиентов.

Курс: Средний курс покупки/продажи доллара в комбанках незначительно повысился – 8,07/8,14 грн./долл.

Киев. 5 февраля. УНИАН. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,07 грн./долл., продают – по 8,14 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 7 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,12-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5% по сравнению с 7 февраля и сегодня составляет 11,00 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,08 грн./евро, по продаже – в пределах 11,13-11,27 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 февраля понизился на 1% и составляет в среднем 0,2594 грн./рубль, курс продажи – на 0,5%, до 0,2687 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2625 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,08 грн./долл., продажи – 8,14 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 7 февраля и сегодня составляет 11,00 грн./евро, продажи – на 0,6%, до 11,18 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-11,09 грн./евро, по продаже – в пределах 11,13-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 7 февраля понизился на 1,5% и сегодня составляет 0,2580 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,3% – до 0,2691 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2625 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,04/8,11 грн., евро – 11,00/11,20 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,15 грн., евро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,045/8,118 грн., евро – 10,90/11,20 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,0004, к евро – 10,953348, к российскому рублю – 0,2626.

Доллар растет на азиатских торгах

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник рос к евро и высокодоходным валютам на фоне снижения интереса к рискованным операциям из-за бюджетных проблем в еврозоне и сомнений в правомерности введения налога на банки, воспользовавшиеся помощью государства в разгар финансового кризиса, сообщает Рейтер. По отношению к иене доллар стабилен.

Трейдеры сказали, что рынок скептически отнесся к уверениям министров финансов стран-членов "Большой семерки" на саммите в Канаде, что Греция в состоянии самостоятельно сократить дефицит бюджета, не прибегая к помощи Международного валютного фонда.

"Большая семерка" на этот раз не стала публиковать новых заявлений о валютных курсах. Министры финансов и главы центробанков обсуждали введение поборов с банков, взявших кредиты из бюджета.

К 9.21 МСК котировки евро к доллару снизились более чем на 0,3 процента к уровню закрытия в США в пятницу, составив $1,3627/29 единицы японской валюты. В пятницу на электронных торгах EBS они опустились до минимума восьми с половиной месяцев в $1,3585.

Индекс стоимости доллара к корзине из шести главных мировых валют вырос на 0,07 процента до 80,512 пункта, приблизившись к отметке в 80,683 пункта - самой высокой с июля 2009 года.

По мнению игроков на рынке, в этом году иена может ослабнуть в связи с тем, что банк Японии смягчит денежно-кредитную политику ради поддержания экономики или по крайней мере сохранит ключевую процентную ставку близ нуля.

"Игроки на рынке думают, что иена может ослабнуть в более долгосрочной перспективе, но пока эта тенденция не закрепилась", - сказал Акира Хосино из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Котировки доллара к иене остались на уровне закрытия в Нью-Йорке в пятницу в 89,31/,33 единицы японской валюты.

Фондовый рынок: Российский фондовый с утра умеренно рос Торговая сессия понедельника началась на российском рынке акций с умеренного позитива: на открытии индекс ММВБ подрос на 0,05% - до 1356,38 пункта, индекс РТС прибавил 0,20% - до 1414,01 пункта, сообщает РИА Новости.

Небольшой рост обусловлен стабилизацией цен на мировом рынке нефти. Перед открытием торгов на российском фондовом рынке сложился неоднозначный внешний фон. Позитивным моментом являются итоги торгов на рынке США в минувшую пятницу: американские индексы смогли завершить торговый день в символическом плюсе, отыграв снижение первой половины сессии. Цены на нефть консолидируются вблизи отметки 70 долларов за баррель марки Brent.

Азиатские индексы с утра в понедельник преимущественно снижаются. В первые минуты торгов российские индексы перешли от умеренного роста к разнонаправленному движению. По итогам десяти минут торгов в понедельник индекс ММВБ вырос на 0,32% - до 1360,01 пункта. Индекс РТС снизился к этому времени на 0,09% - до 1409,84 пункта.

ТЭК: Сегодня истекает срок переговоров с учредителем RUEСегодня, 8 февраля, истекает срок, когда Юлия ТИМОШЕНКО как глава правительства Украины должна вступить в переговоры с австрийской компанией Centragas, соучредителем швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo, о возврате 11 млрд. кубометров газа на сумму 3,5 млрд. долл. В противном случае Киеву грозит судебное разбирательство. В "Газпроме" уверяют, что не имеют отношения к сложившейся ситуации. Однако эксперты уверены, таким образом Москва предупреждает Киев, что любые попытки изменить газовый договор от 19 января 2009 года, о чем говорил в ходе предвыборной кампании Виктор Янукович, приведут к банкротству НАК "Нафтогаз Украины". Об этом пишет российская газета «КоммерсантЪ».

Издание напоминает, что в конце минувшей недели австрийская Centragas сообщила о начале разбирательства в арбитражном суде по иску, поданному 26 октября прошлого года, «относительно экспроприированных правительством Украины в 2009 году 11 млрд. кубометров газа RosUkrEnergo. Формально у Centragas (владеет 50% акций RUE, вторые 50% принадлежат "Газпрому") есть на то основания. "Мы твердо намерены призвать украинское правительство к ответственности за свои действия и действия подконтрольной государству энергетической монополии "Нафтогаз": они должны уважать и выполнять свои обязательства по договору к Энергетической хартии, - заявил управляющий директор Centragas Holding AG Дэвид БРАУН. - Более того, мы твердо намерены вернуть 11 млрд. кубометров газа, который они экспроприировали из газохранилищ, где этот газ ожидал отправки нашим потребителям в Европе".

«КоммерсантЪ» напоминает, что в январе 2009 года премьеры РФ и Украины Владимир ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО обвинили в разжигании газовой войны подконтрольного украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ трейдера RosUkrEnergo. В результате посредника из схемы поставок российского газа в Украину исключили, а оставшиеся долги RUE перед "Газпромом" Ю.ТИМОШЕНКО пообещала урегулировать сама. В частности, правительство Украины специальной директивой обязало главу "Нафтогаза" Олега ДУБИНУ выкупить у "Газпрома" долг RUE перед российской монополией на сумму не менее 1,6 млрд. долл., или в объеме 10,345 млрд. кубометров газа.

Выгода российской стороны от этой сделки была прямой. Директива предусматривала, что именно этот газ "будет зачтен в качестве аванса за услуги в 2009 году по контракту об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины в период с 2009 по 2019 год", пишет газета.

Позже "Газпром" действительно подписал договор с "Нафтогазом" об авансовых платежах за транзит в 2009 году и первом квартале 2010 года на сумму в размере 1,7 млрд. долл. Был подписан и документ о переуступке долга RUE "Газпрому" в адрес "Нафтогаза" на те самые 1,7 млрд. долл. При этом российская сторона внесла в документ положение о том, что при возникновении проблем, требующих его расторжения, договор обратной силы не имеет. Тем самым "Газпром" застраховал себя от возможного юридического преследования со стороны пострадавшего в той ситуации Д.ФИРТАША.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО так и не оформила взаимоотношения с RosUkrEnergo надлежащим образом. Пока она была основным претендентом на победу в президентской гонке в Украине, это никак не влияло на газовые договоренности Москвы и Киева. Более того, по ее просьбе премьер РФ устно распорядился не взыскивать с Украины никаких штрафных санкций за недобор газа в 2009 году. Хотя это затруднило "Газпрому" работу с его европейскими партнерами (немецкий E.ON заплатил по той же статье 140 млн. долл.).

Однако после первого тура выборов в Украине в январе его победитель Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил Россию, что, как только он придет к власти, то потребует пересмотра всех газовых договоренностей. Он прямо обвинил Москву в продаже газа по завышенным ценам и пообещал их понизить в ходе предстоящих переговоров. Тогда источник "Ъ", близкий к "Газпрому", рассказал, что на случай пересмотра газовых договоров готовится защита российской позиции в судах.

Источник "Ъ", знакомый с ходом переговоров, не скрывал, что до понедельника никаких юридических действий со стороны Centragas предприниматься не будет, все будет зависеть от действий нового Президента Украины. "Если России предложат пересмотреть договоры, то украинскому правительству будет предъявлен счет на весь газ RosUkrEnergo по среднеевропейской цене", - пояснил собеседник "Ъ". 5 февраля на встрече с инвесторами менеджеры "Газпрома" сообщили, что средняя цена на газ на 2010 год составляет 326 долл. за тысячу кубометров. То есть Centragas может потребовать 3,586 млрд. долл.

Газета отмечает, что в судах Стокгольма уже рассматриваются два иска RUE к "Нафтогазу" - взыскании пени и штрафов за несвоевременную оплату за газ в 2006-2008 годах, а также отказе "Нафтогаза" в 2009 году поднять из принадлежащих ему ПХГ газ RUE на 2 млрд. долл. По словам собеседника "Ъ", суммарно эти требования вместе с иском Centragas "потянут" на 6 млрд. долл.

В "Газпроме" говорят, что отношения к иску Centragas не имеют. Однако наблюдатели склонны видеть в происходящем руку Москвы. По их мнению, Кремль явно предупреждает Киев в лице победителя вчерашнего второго тура выборов Президента Украины об опасности пересмотра прошлогоднего газового договора. Ведь рассмотрение в международном суде иска Centragas, опирающегося на договор к Энергетической хартии, явно закончится не в пользу Украины.

Доход от экспорта нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2009 году упал на 37,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 88,609 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ. В физическом выражении было экспортировано 210,926 миллиона тонн нефти, физические объемы поставок возросли по сравнению с 2008 годом на 2,9%. По данным ФТС, в страны СНГ за год физические объемы поставок нефти снизились на 10,8% - до 14,954 миллиона тонн на 4,877 миллиарда долларов. Всего в минувшем году Россия экспортировала 225,881 миллиона тонн нефти на 93,486 миллиарда долларов. По данным Росстата, добыча нефти в России в 2009 году выросла по сравнению с 2008 годом на 0,7% - до 494 миллионов тонн. По информации Минэнерго, за минувший год Россия увеличила добычу нефти на 1,2% - до 494,228 миллиона тонн, а экспорт - на 3,3%, до 246,044 миллиона тонн. По оценке Минэкономразвития, добыча нефти в 2009-2012 годах стабилизируется на уровне 493 миллионов тонн. Министерство прогнозировало, что экспорт нефти из России в 2009 году вырастет до 247,3 миллиона тонн с 243,1 миллиона тонн в 2008 году, в 2010 и 2011 годах стабилизируется на уровне 247 миллионов тонн, а в 2012 году - сократится до 244 миллионов тонн.

Нефть дорожает после падения котировок Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник растут, поскольку инвесторы после падения цен на прошлой неделе до семинедельных минимумов решили воспользоваться шансом купить "черное золото" дешево в надежде на похолодание в США, сообщает Рейтер.

Однако резкому подорожанию нефти препятствуют противоречивые данные о состоянии американского рынка труда и растущее беспокойство о бюджетных проблемах Греции.

К 8.11 МСК мартовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 55 центов до $71,74 за баррель. В пятницу к закрытию торгов в США этот контракт подешевел на $1,95 до семинедельного минимума в $71,19 за баррель.

Мартовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent поднялись на 63 цента до $70,22 за баррель.

"Цены на нефть сейчас держатся чуть выше $70 за баррель, что обычно привлекает охочих до дешевых контрактов инвесторов. Похолодание в Соединенных Штатах также оказывает поддержку рынку, хотя люди уже не так сильно надеются на вызванный погодными условиями скачок цен после того, как в течение нескольких последних недель получали "медвежьи" данные о запасах нефти в США", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

Аналитики считают, что геополитическая напряженность в связи с решением Ирана самостоятельно обогащать уран до 20 процентов также подогревает рост котировок.

Инвесторов не убедили заверения министров финансов европейских стран на саммите "Большой семерки" в Канаде в том, что проблемы с бюджетным дефицитом некоторых стран-членов еврозоны находятся под контролем.

Транспорт: Морские порты Украины в 2009 году увеличили чистую прибыль в 1,97 раза – до 1,8 млрд. грн.

По оперативным данным, морские торговые порты Украины в 2009 году увеличили чистую прибыль на 97,1% по сравнению с 2008 годом – с 930 млн. 535 тыс. грн. до 1 млрд. 834 млн. 137 тыс. грн.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства транспорта и связи Украины, которыми располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, за отчетный период доходы портов выросли на 44,1% – до 10 млрд. 293 млн. 632 тыс. грн., расходы – на 36%, до 8 млрд. 459 млн. 495 тыс. грн. Выплаты в госбюджет увеличились в 2,22 раза – до 1 млрд. 633 млн. 372,4 тыс. грн.

По данным Минтранса, в 2009 году увеличили прибыль 15 портов. В частности, Ильичевский порт – в 2,35 раза, до 285 млн. грн., Мариупольский – в 2,2 раза, до 351 млн. грн., Одесский – в 1,25 раза, до 371 млн. грн., Южный – в 2,36 раза, до 557,9 млн. грн.

В то же время Скадовский порт снизил чистую прибыль почти в 12 раз – с 645 до 54 тыс. грн.

Кроме того, Ялтинский порт завершил 2009 год с чистым убытком в размере 4 млн. грн., увеличив его в 2 раза по сравнению с 2008 годом. Также убыточно сработал Усть-Дунайский порт – 131 тыс. грн., тогда как в 2008 году чистая прибыль порта составила 512 тыс. грн.

Справка УНИАН. Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.

Госпакет акций авиакомпании "Константа" не удалось продать

Конкурс по продаже 42,22% государственного пакета акций запорожского ОАО «Авиакомпания «Константа» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, ФГИ выставил на продажу госпакет акций авиакомпании «Константа» в декабре прошлого года. Стартовая стоимость 42,22% акций составила 1,37 млн. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Константа" занимается организацией и выполнением VIP, бизнес, корпоративных и грузовых полетов на самолетах Як-40, Ан-32.

42,22% ОАО "Авиакомпания "Константа" (987,333 тыс. грн.) принадлежит Фонду госимущества Украины, 30% – Energy Standard Group S.A.