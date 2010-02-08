Разрыв между Януковичем и Тимошенко продолжает увеличиваться

Согласно оперативным данным Центральной избирательной комиссии, в соответствии с результатами обработки 98,34% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,58% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,83%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Следовательно, разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,75%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,38% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 157 тыс. 693 избирателя, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 469 тыс. 839 избирателей.