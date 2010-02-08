Системных нарушений во время голосования не было

Системные нарушения во время голосования во втором туре президентских выборов со стороны лагерей обоих кандидатов в президенты не выявлены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО.

«Мы не нашли системных этих нарушений, чтобы говорить, что где-то, из какого-то лагеря пошло определенное указание, чтобы исказить картину голосования», - сказал он и отметил: «Мы не считаем, что все правонарушения, которые были выявлены «то ли заминирования, то ли пожары и прочее», могли привести к срыву выборов».

Также он отметил, что, по его убеждению, «действия милиции нигде не препятствовали избирательному процессу, даже там, где мы проверяли автотранспорт, который подвозил людей, хотя, наверно, мы создали определенный дискомфорт людям, но к срыву выборов это не привело».