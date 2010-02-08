Тимошенко может сохранить пост премьер-министра

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО может сохранить занимаемый пост при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видео-моста "Киев-Москва".

«Я не исключаю, что стратегия Ю.ТИМОШЕНКО будет заключаться в угрозе оспаривания выборов и непризнания результатов с тем, чтобы ЯНУКОВИЧ и Партия регионов смогли договориться по вопросу сохранения ее на посту премьер-министра», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он уверен, что такой вариант возможен, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО будет делать все возможное, чтобы сохранить за собой пост премьера.

В частности, он отметил, что В.ЯНУКОВИЧ ограничен в парламенте при формировании новой коалиции, а значит, ограничен в маневре при назначении нового премьера.

«При разрыве в 2% ЯНУКОВИЧ выиграл, но не победил, и остается вопрос конвертации этого выигрыша в полноценную политическую победу. Юлия ТИМОШЕНКО проиграла, но не потерпела поражение», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО сделала во втором туре рывок на 20%, что имеет большое политическое значение.

Он прогнозирует, что попытки жесткого торга за должность премьера будут сделаны со стороны Ю.ТИМОШЕНКО.

«Даже если Ю.ТИМОШЕНКО будет отправлена в отставку, она останется полюсом политики Украины, и оппонентам будет трудно разбить ее политический клан и перевербовать бизнес, который за ней стоит», - сказал он.

«Ю.ТИМОШЕНКО остается в украинской политике и может претендовать на высокие места в будущих парламентских выборах, и уже сейчас может рассматриваться как реальный кандидат на выборы Президента 2015 года», - уверен В.КАРАСЕВ.