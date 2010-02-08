АНОНС на 9 февраля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция компании БАКОТЕК, одного из ведущих дистрибьюторов лицензионного программного обеспечения в Украине, посвященная заключению дистрибьюторского соглашения между БАКОТЕК и компании Quest Software, Inc. Участники: Евгений Бадах, директор компании БАКОТЕК; Пер-Гюнар Остби, директор по работе с развивающимися рынками, Quest Software, Inc. и др.

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Пресс-конференция, посвященная итогам работы ОАО "Судостроительный завод "Залив" (г.Керчь) в 2009 году, а также представлению нового генерального директора.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Пассажирские перевозки - угроза для жизни украинцев и первая задача для нового Президента Украины». Участники: первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко, заместитель министра транспорта и связи Украины, директор Государственной администрации автомобильного транспорта Петр Кравчук, начальник Главной государственной инспекции на автомобильном транспорте Юрий Майборода, заместитель директора компании «ГЮНСЕЛ» Эрсан Гюнер, ведущий новостей 5 канала Олег Дейнека (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится Интернет-конференция председателя правления OTP Bank Дмитрия Зинкова на тему: "Как жить с кредитом?".

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Гостаможслужба Украины проведет “прямую” телефонную линию по проблемным вопросам в отрасли таможенного дела.

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